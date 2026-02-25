https://crimea.ria.ru/20260225/v-rossii-razrabotali-test-sistemy-bolezni-altsgeymera-1153463664.html

В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера

В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера - РИА Новости Крым, 25.02.2026

В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера

Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, в ближайшее время они поступят на регистрацию. Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T11:00

россия

наука и технологии

болезнь альцгеймера

новости

федеральное медико-биологическое агентство (фмба)

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, в ближайшее время они поступят на регистрацию. Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяну Яковлеву пишет РИА Новости.По ее словам, в мире известно порядка 200 дефектов когнитивного здоровья, в том числе Альцгеймер. Ранее ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола. Набор реагентов предназначен для обнаружения вируса в крови или слюне. Результат можно получить меньше, чем за час - это гораздо быстрее, чем в уже существующих тест-системах.

