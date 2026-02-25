Рейтинг@Mail.ru
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/v-rossii-razrabotali-test-sistemy-bolezni-altsgeymera-1153463664.html
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, в ближайшее время они поступят на регистрацию. Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, в ближайшее время они поступят на регистрацию. Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяну Яковлеву пишет РИА Новости.По ее словам, в мире известно порядка 200 дефектов когнитивного здоровья, в том числе Альцгеймер. Ранее ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола. Набор реагентов предназначен для обнаружения вируса в крови или слюне. Результат можно получить меньше, чем за час - это гораздо быстрее, чем в уже существующих тест-системах.
россия, наука и технологии, болезнь альцгеймера, новости, федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера

ФМБА: в России разработали тест-системы болезни Альцгеймера

11:00 25.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
Пробирки в лаборатории клинической иммунологии и генетики Института диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Тест-системы болезни Альцгеймера разработали в России, в ближайшее время они поступят на регистрацию. Об этом со ссылкой на первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяну Яковлеву пишет РИА Новости.
По ее словам, в мире известно порядка 200 дефектов когнитивного здоровья, в том числе Альцгеймер.
"Даже вот, знаете, патологический процесс уже в организме идет, 20 лет может пройти, и только тогда появляются когнитивные какие-то нарушения. Поэтому нам очень важны биомаркеры и разработка тест-систем. Вот сегодня Центр мозга уже разработал эти тест-системы и они уже перейдут сейчас на регистрацию", - рассказала Яковлева.
Ранее ученые Роспотребнадзора зарегистрировали новую тест-систему для выявления вируса Эбола. Набор реагентов предназначен для обнаружения вируса в крови или слюне. Результат можно получить меньше, чем за час - это гораздо быстрее, чем в уже существующих тест-системах.
