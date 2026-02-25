https://crimea.ria.ru/20260225/v-rf-s-1-marta-vstupayut-v-silu-pravila-proezda-v-turisticheskikh-poezdakh-1153461231.html
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах
С 1 марта в России начнут действовать отдельные правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам. Нормы прописаны в соответствующем приказе... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T09:28
2026-02-25T09:28
2026-02-25T09:29
поезд
туризм
минтранс россии
новости
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/98348/66/983486667_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_220c8f1893e747e0f149b066a7c84901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в России начнут действовать отдельные правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам. Нормы прописаны в соответствующем приказе Минтранса РФ от 2 июля 2025 года.В документе содержатся условия перевозки пассажиров и багажа, процедуры покупки и возврата билетов для туристических (круизных) поездов. Правила подготовлены с учетом накопленного ОАО "РЖД" опыта организации туристских железнодорожных перевозок, адаптированы к действующему рынку туристских железнодорожных перевозок и являются основой его правового регулированияЕсли пассажир отстал от поезда или опоздал к его отправлению и потом самостоятельно добрался до следующей остановки по маршруту следования, его допускают в поезд для продолжения поездки.Правила также разрешают включение тематических вагонов в состав поездов, но стилистические элементы не должны мешать проезду и обязаны соответствовать установленным нормам технической эксплуатации железных дорог.При нарушении правил общественного порядка пассажира могут высадить без возврата потраченных на билет денег. Высаживать безбилетных детей младше 16 лет, если они следуют без сопровождения взрослых, запрещено.Курение в вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещено.Допускается продажа билетов для перевозки туристических групп по заявкам организаций, в том числе туроператоров. Минимальный количественный состав группы должен составлять не менее 10 человек.Перевозка в круизных поездах домашних животных осуществляется согласно правилам перевозчика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещение Правила поведения для отдыхающих: зачем Крыму Кодекс туриста Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/98348/66/983486667_166:0:2817:1988_1920x0_80_0_0_2d17132eabc8d33ffc8d12fe9bba13d0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поезд, туризм, минтранс россии, новости, железная дорога
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах
С 1 марта в России начнут действовать правила ж/д перевозок по туристическим маршрутам
09:28 25.02.2026 (обновлено: 09:29 25.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в России начнут действовать отдельные правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам. Нормы прописаны в соответствующем приказе Минтранса РФ от 2 июля 2025 года.
В документе содержатся условия перевозки пассажиров и багажа, процедуры покупки и возврата билетов для туристических (круизных) поездов. Правила подготовлены с учетом накопленного ОАО "РЖД" опыта организации туристских железнодорожных перевозок, адаптированы к действующему рынку туристских железнодорожных перевозок и являются основой его правового регулирования
В частности, согласно приказу, пассажирам туристических поездов не разрешается делать промежуточные остановки с продлением билета. Если поездка прервана по инициативе пассажира, он не может возобновить ее на другом поезде, которой следует по аналогичному маршруту.
Если пассажир отстал от поезда или опоздал к его отправлению и потом самостоятельно добрался до следующей остановки по маршруту следования, его допускают в поезд для продолжения поездки.
Правила также разрешают включение тематических вагонов в состав поездов, но стилистические элементы не должны мешать проезду и обязаны соответствовать установленным нормам технической эксплуатации железных дорог.
При нарушении правил общественного порядка пассажира могут высадить без возврата потраченных на билет денег. Высаживать безбилетных детей младше 16 лет, если они следуют без сопровождения взрослых, запрещено.
Курение в вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещено.
Допускается продажа билетов для перевозки туристических групп по заявкам организаций, в том числе туроператоров. Минимальный количественный состав группы должен составлять не менее 10 человек.
Перевозка в круизных поездах домашних животных осуществляется согласно правилам перевозчика.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: