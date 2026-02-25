Рейтинг@Mail.ru
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/v-rf-s-1-marta-vstupayut-v-silu-pravila-proezda-v-turisticheskikh-poezdakh-1153461231.html
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах
С 1 марта в России начнут действовать отдельные правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам. Нормы прописаны в соответствующем приказе... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в России начнут действовать отдельные правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам. Нормы прописаны в соответствующем приказе Минтранса РФ от 2 июля 2025 года.В документе содержатся условия перевозки пассажиров и багажа, процедуры покупки и возврата билетов для туристических (круизных) поездов. Правила подготовлены с учетом накопленного ОАО "РЖД" опыта организации туристских железнодорожных перевозок, адаптированы к действующему рынку туристских железнодорожных перевозок и являются основой его правового регулированияЕсли пассажир отстал от поезда или опоздал к его отправлению и потом самостоятельно добрался до следующей остановки по маршруту следования, его допускают в поезд для продолжения поездки.Правила также разрешают включение тематических вагонов в состав поездов, но стилистические элементы не должны мешать проезду и обязаны соответствовать установленным нормам технической эксплуатации железных дорог.При нарушении правил общественного порядка пассажира могут высадить без возврата потраченных на билет денег. Высаживать безбилетных детей младше 16 лет, если они следуют без сопровождения взрослых, запрещено.Курение в вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещено.Допускается продажа билетов для перевозки туристических групп по заявкам организаций, в том числе туроператоров. Минимальный количественный состав группы должен составлять не менее 10 человек.Перевозка в круизных поездах домашних животных осуществляется согласно правилам перевозчика.
поезд, туризм, минтранс россии, новости, железная дорога
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах

С 1 марта в России начнут действовать правила ж/д перевозок по туристическим маршрутам

09:28 25.02.2026 (обновлено: 09:29 25.02.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВагон РЖД
Вагон РЖД - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. С 1 марта в России начнут действовать отдельные правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам. Нормы прописаны в соответствующем приказе Минтранса РФ от 2 июля 2025 года.
В документе содержатся условия перевозки пассажиров и багажа, процедуры покупки и возврата билетов для туристических (круизных) поездов. Правила подготовлены с учетом накопленного ОАО "РЖД" опыта организации туристских железнодорожных перевозок, адаптированы к действующему рынку туристских железнодорожных перевозок и являются основой его правового регулирования
В частности, согласно приказу, пассажирам туристических поездов не разрешается делать промежуточные остановки с продлением билета. Если поездка прервана по инициативе пассажира, он не может возобновить ее на другом поезде, которой следует по аналогичному маршруту.
Если пассажир отстал от поезда или опоздал к его отправлению и потом самостоятельно добрался до следующей остановки по маршруту следования, его допускают в поезд для продолжения поездки.
Правила также разрешают включение тематических вагонов в состав поездов, но стилистические элементы не должны мешать проезду и обязаны соответствовать установленным нормам технической эксплуатации железных дорог.
При нарушении правил общественного порядка пассажира могут высадить без возврата потраченных на билет денег. Высаживать безбилетных детей младше 16 лет, если они следуют без сопровождения взрослых, запрещено.
Курение в вагонах поездов, в том числе тамбурах, запрещено.
Допускается продажа билетов для перевозки туристических групп по заявкам организаций, в том числе туроператоров. Минимальный количественный состав группы должен составлять не менее 10 человек.
Перевозка в круизных поездах домашних животных осуществляется согласно правилам перевозчика.
ПоездТуризмМинтранс РоссииНовостиЖелезная дорога
 
