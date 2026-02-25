В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году

https://crimea.ria.ru/20260225/v-novykh-regionakh-rf-vosstanovili-bolee-2500-kilometrov-dorog-v-2025-godu-1153468056.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В новых регионах России в минувшем году восстановили свыше 2500 километров автодорог. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.Он отметил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжается восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры, мобильной связи, строится жилье, обновляются электросети.Продолжается адресная помощь людям в Курской, Белгородской и Брянской областях. Также власти поддерживают бизнес в приграничных регионах, чтобы сохранить производства и квалифицированных сотрудников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

