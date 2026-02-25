Рейтинг@Mail.ru
В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году
В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году
В новых регионах России в минувшем году восстановили свыше 2500 километров автодорог. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T12:57
2026-02-25T12:57
россия
михаил мишустин
новые регионы россии
благоустройство
дороги
инфраструктура
новости
правительство россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145784380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe1a1d9ec0430a4d56461c7db9b8a10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В новых регионах России в минувшем году восстановили свыше 2500 километров автодорог. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.Он отметил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжается восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры, мобильной связи, строится жилье, обновляются электросети.Продолжается адресная помощь людям в Курской, Белгородской и Брянской областях. Также власти поддерживают бизнес в приграничных регионах, чтобы сохранить производства и квалифицированных сотрудников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
новые регионы россии
россия, михаил мишустин, новые регионы россии, благоустройство, дороги, инфраструктура, новости, правительство россии
В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году

В новых регионах России восстановили более 2500 км дорог за прошлый год – Мишустин

12:57 25.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В новых регионах России в минувшем году восстановили свыше 2500 километров автодорог. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.
"В целом в новых регионах восстановили свыше двух с половиной тысяч километров (автомобильных дорог - ред.)", - сказал премьер-министр.
Он отметил, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжается восстановление дорожной и коммунальной инфраструктуры, мобильной связи, строится жилье, обновляются электросети.
"Привели в порядок тысячи различных объектов, включая региональный сосудистый центр в Донецке, где дополнительно открыли новые отделения. А городские поликлиники в Луганске обеспечили современным диагностическим оборудованием. Это значит, что люди смогут получать квалифицированное лечение, далеко не переезжая в регионы", - указал глава правительства.
Продолжается адресная помощь людям в Курской, Белгородской и Брянской областях. Также власти поддерживают бизнес в приграничных регионах, чтобы сохранить производства и квалифицированных сотрудников.
РоссияМихаил МишустинНовые регионы РоссииБлагоустройствоДорогиИнфраструктураНовостиПравительство России
 
