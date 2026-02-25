https://crimea.ria.ru/20260225/v-krymu-startovala-obrazovatelnaya-programma-dlya-studentov-inzhenerov-1153473173.html

В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров

2026-02-25T13:25

крым

сергей аксенов

кадры

промышленность в крыму

производство в крыму

новости крыма

образование в крыму и севастополе

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153471905_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0e9040ad82dd77b1baac9bb9cd699910.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму студенты Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского начали обучение по новой образовательной программе по подготовке инженерных кадров на базе завода. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Студенты сразу после лекций переходят в цеха, где изучают оборудование и технологические процессы в реальных условиях. Для успешного завершения обучения будущие инженеры должны защитить проект по модернизации предприятия. Лучшие идеи будут использованы, добавил глава Крыма.Глава Крыма напомнил, что в регионе реализуются два республиканских проекта, направленных на углубленное изучение профильных предметов среди школьников: "Образовательные вертикали" и "Предпрофессиональное образование". В рамках первого создано 30 инженерных классов с охватом около 660 учащихся 5–9-х классов, в рамках второго – 67 классов с охватом более 1150 учащихся 10–11-х классов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 годуВ Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-NewКерченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

