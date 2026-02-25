Рейтинг@Mail.ru
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/v-krymu-startovala-obrazovatelnaya-programma-dlya-studentov-inzhenerov-1153473173.html
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
В Крыму студенты Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского начали обучение по новой образовательной программе по подготовке инженерных кадров на... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T13:25
2026-02-25T13:25
крым
сергей аксенов
кадры
промышленность в крыму
производство в крыму
новости крыма
образование в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153471905_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0e9040ad82dd77b1baac9bb9cd699910.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму студенты Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского начали обучение по новой образовательной программе по подготовке инженерных кадров на базе завода. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Студенты сразу после лекций переходят в цеха, где изучают оборудование и технологические процессы в реальных условиях. Для успешного завершения обучения будущие инженеры должны защитить проект по модернизации предприятия. Лучшие идеи будут использованы, добавил глава Крыма.Глава Крыма напомнил, что в регионе реализуются два республиканских проекта, направленных на углубленное изучение профильных предметов среди школьников: "Образовательные вертикали" и "Предпрофессиональное образование". В рамках первого создано 30 инженерных классов с охватом около 660 учащихся 5–9-х классов, в рамках второго – 67 классов с охватом более 1150 учащихся 10–11-х классов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 годуВ Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-NewКерченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153471905_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e30003dcfb95b378251d915b11795531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, кадры, промышленность в крыму, производство в крыму, новости крыма, образование в крыму и севастополе
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров

В Крыму студентов-инженеров на базе завода обучают по новой образовательной программе

13:25 25.02.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму студенты Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского начали обучение по новой образовательной программе по подготовке инженерных кадров на базе завода. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Их учебные аудитории – не университетские стены, а действующие цеха предприятия: участки сборки, сварки, металлозаготовки, лазерной резки, покраски и гальваники. За каждым направлением закреплены наставники из числа опытных сотрудников завода, - написал он в Telegram.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
Студенты сразу после лекций переходят в цеха, где изучают оборудование и технологические процессы в реальных условиях. Для успешного завершения обучения будущие инженеры должны защитить проект по модернизации предприятия. Лучшие идеи будут использованы, добавил глава Крыма.
"Взаимодействие вуза и предприятия позволяет сократить разрыв между университетским образованием и реальной работой на заводе, обеспечивая подготовку специалистов, готовых к производственной деятельности с первых дней трудоустройства. В дальнейшем к такому формату обучения планируется присоединить и другие образовательные организации полуострова", - отметил Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
Глава Крыма напомнил, что в регионе реализуются два республиканских проекта, направленных на углубленное изучение профильных предметов среди школьников: "Образовательные вертикали" и "Предпрофессиональное образование". В рамках первого создано 30 инженерных классов с охватом около 660 учащихся 5–9-х классов, в рамках второго – 67 классов с охватом более 1150 учащихся 10–11-х классов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году
В Севастополе изобрели уникальный станок для самолетов SSJ-New
Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе
 
КрымСергей АксеновКадрыПромышленность в КрымуПроизводство в КрымуНовости КрымаОбразование в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США
15:02Уникальные препараты от рака и аллергии появятся на рынке РФ в 2027 году
14:55Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства
14:49До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
14:41Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО снизилась до 502,1 млрд рублей
14:27Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия
14:16Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
14:08В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам
13:59Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России
13:41Армия РФ ликвидировала 1300 украинских боевиков и разбила склады БПЛА
13:35Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов
13:25В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
13:15Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах
13:10Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214
12:57В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году
12:50МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
Лента новостейМолния