В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму студенты Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского начали обучение по новой образовательной программе по подготовке инженерных кадров на базе завода. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Студенты сразу после лекций переходят в цеха, где изучают оборудование и технологические процессы в реальных условиях. Для успешного завершения обучения будущие инженеры должны защитить проект по модернизации предприятия. Лучшие идеи будут использованы, добавил глава Крыма.Глава Крыма напомнил, что в регионе реализуются два республиканских проекта, направленных на углубленное изучение профильных предметов среди школьников: "Образовательные вертикали" и "Предпрофессиональное образование". В рамках первого создано 30 инженерных классов с охватом около 660 учащихся 5–9-х классов, в рамках второго – 67 классов с охватом более 1150 учащихся 10–11-х классов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму студенты Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского начали обучение по новой образовательной программе по подготовке инженерных кадров на базе завода. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Их учебные аудитории – не университетские стены, а действующие цеха предприятия: участки сборки, сварки, металлозаготовки, лазерной резки, покраски и гальваники. За каждым направлением закреплены наставники из числа опытных сотрудников завода, - написал он в Telegram.
Студенты сразу после лекций переходят в цеха, где изучают оборудование и технологические процессы в реальных условиях. Для успешного завершения обучения будущие инженеры должны защитить проект по модернизации предприятия. Лучшие идеи будут использованы, добавил глава Крыма.
"Взаимодействие вуза и предприятия позволяет сократить разрыв между университетским образованием и реальной работой на заводе, обеспечивая подготовку специалистов, готовых к производственной деятельности с первых дней трудоустройства. В дальнейшем к такому формату обучения планируется присоединить и другие образовательные организации полуострова", - отметил Аксенов.
Глава Крыма напомнил, что в регионе реализуются два республиканских проекта, направленных на углубленное изучение профильных предметов среди школьников: "Образовательные вертикали" и "Предпрофессиональное образование". В рамках первого создано 30 инженерных классов с охватом около 660 учащихся 5–9-х классов, в рамках второго – 67 классов с охватом более 1150 учащихся 10–11-х классов.
