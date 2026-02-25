Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/v-krymu-prokuratura-kontroliruet-avariynye-raboty-na-elektrosetyakh-1153466172.html
В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях
В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях
Восстановительные работы на сетях электроснабжения в нескольких районах Крыма взят под контроль республиканской прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T12:23
2026-02-25T12:23
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152465760_0:0:787:443_1920x0_80_0_0_0f153bc0371a33488658e761dd311c06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Восстановительные работы на сетях электроснабжения в нескольких районах Крыма взят под контроль республиканской прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В среду стало известно, что на Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Также частично обесточены шесть населенных пунктов Ленинского района, пригород Симферополя, восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пригород Симферополя обесточенВосемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без светаЗапорожская область частично обесточена
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152465760_187:0:787:450_1920x0_80_0_0_36b0fa7c5b43c83b1fcf10254d9dfb83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго"
В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях

В Крыму прокуратура контролирует работы по устранению аварий на электросетях

12:23 25.02.2026
 
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаЗаснеженные ЛЭП в Крыму
Заснеженные ЛЭП в Крыму
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Восстановительные работы на сетях электроснабжения в нескольких районах Крыма взят под контроль республиканской прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В среду стало известно, что на Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Также частично обесточены шесть населенных пунктов Ленинского района, пригород Симферополя, восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма.
"Прокурор республики Олег Камшилов поручил организовать надзорное сопровождение мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в регионе", – сказано в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пригород Симферополя обесточен
Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света
Запорожская область частично обесточена
 
КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
12:23В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях
12:19Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин
12:15Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"
11:57Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область
11:55За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину
11:46Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
11:3113-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
11:23На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
11:17Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма
11:00В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
10:53Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
10:48Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона
10:35Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма
10:26В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера
10:04Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте
Лента новостейМолния