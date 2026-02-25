https://crimea.ria.ru/20260225/v-krymu-prokuratura-kontroliruet-avariynye-raboty-na-elektrosetyakh-1153466172.html
В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях
В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях
2026-02-25T12:23
2026-02-25T12:23
2026-02-25T12:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Восстановительные работы на сетях электроснабжения в нескольких районах Крыма взят под контроль республиканской прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В среду стало известно, что на Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Также частично обесточены шесть населенных пунктов Ленинского района, пригород Симферополя, восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пригород Симферополя обесточенВосемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без светаЗапорожская область частично обесточена
