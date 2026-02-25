https://crimea.ria.ru/20260225/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1153460515.html

В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение

В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 25.02.2026

В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение

В Крыму в среду объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T08:24

2026-02-25T08:24

2026-02-25T08:34

крым

шторм

штормовое предупреждение

крымская погода

погода в крыму

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/10/1152434898_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_187e2cd0d979ebb862e5ea602b4c4cdc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в среду объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов, не исключены подтопления территорий.Жителям и гостям Крыма рекомендуют не выходить в горы и леса, а водителям по возможности ограничить выезды. На дороге быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. При гололедице важно соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров. Пешеходы должны быть крайне внимательными при переходе проезжей части. Спасатели рекомендуют выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой и передвигаться осторожно. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1153449181.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, шторм, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма