В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение
В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение
В Крыму в среду объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T08:24
2026-02-25T08:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в среду объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов, не исключены подтопления территорий.Жителям и гостям Крыма рекомендуют не выходить в горы и леса, а водителям по возможности ограничить выезды. На дороге быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. При гололедице важно соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров. Пешеходы должны быть крайне внимательными при переходе проезжей части. Спасатели рекомендуют выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой и передвигаться осторожно. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение

08:24 25.02.2026 (обновлено: 08:34 25.02.2026)
 
Снег в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в среду объявлено экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и до конца суток 25 февраля в предгорных районах и в горах Крыма ожидается сильные гололедные-изморозевые отложения", - предупредили спасатели.
В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на дорогах, особенно на участках горных перевалов, не исключены подтопления территорий.
Жителям и гостям Крыма рекомендуют не выходить в горы и леса, а водителям по возможности ограничить выезды. На дороге быть предельно осторожными, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. При гололедице важно соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров.

"Обращаем внимание на то, что проезд на гору Ай-Петри перекрыт", - добавили в МЧС.

Пешеходы должны быть крайне внимательными при переходе проезжей части. Спасатели рекомендуют выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой и передвигаться осторожно.
