В Крыму наказали 14-летнего "шумахера"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В селе Ровное Красногвардейского района 14-летний подросток без прав привлечен к ответственности за вождение автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Регионального ведомства.Сотрудники ДПС остановили машину "ВАЗ 2107", за рулем которой сидел ребенок. В отношении законного представителя школьника составлен админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.Ранее в Бахчисарае задержали 17-летнего подростка за управление автомобилем без водительского удостоверения. Помимо незаконного вождения у несовершеннолетнего также выявили признаки алкогольного опьянения.
