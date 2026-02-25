Рейтинг@Mail.ru
В Крыму наказали 14-летнего "шумахера" - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/v-krymu-nakazali-14-letnego-shumakhera-1153468201.html
В Крыму наказали 14-летнего "шумахера"
В Крыму наказали 14-летнего "шумахера" - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крыму наказали 14-летнего "шумахера"
В селе Ровное Красногвардейского района 14-летний подросток без прав привлечен к ответственности за вождение автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В селе Ровное Красногвардейского района 14-летний подросток без прав привлечен к ответственности за вождение автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Регионального ведомства.Сотрудники ДПС остановили машину "ВАЗ 2107", за рулем которой сидел ребенок. В отношении законного представителя школьника составлен админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.Ранее в Бахчисарае задержали 17-летнего подростка за управление автомобилем без водительского удостоверения. Помимо незаконного вождения у несовершеннолетнего также выявили признаки алкогольного опьянения.
В Крыму наказали 14-летнего "шумахера"

В Крыму 14-летнего школьника наказали за вождение авто

21:07 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В селе Ровное Красногвардейского района 14-летний подросток без прав привлечен к ответственности за вождение автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Регионального ведомства.
Сотрудники ДПС остановили машину "ВАЗ 2107", за рулем которой сидел ребенок.

"За рулем оказался 14-летний подросток, который без разрешения родителей взял машину и направился к другу. Сотрудниками Госавтоинспекции несовершеннолетний был отстранен от управления легковым автомобилем, транспортное средство помещено на специализированную стоянку", – рассказали в Госавтоинспекции.

В отношении законного представителя школьника составлен админпротокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Ранее в Бахчисарае задержали 17-летнего подростка за управление автомобилем без водительского удостоверения. Помимо незаконного вождения у несовершеннолетнего также выявили признаки алкогольного опьянения.
