2026-02-25T14:08
2026-02-25T14:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым изменен порядок присуждения премий Государственного совета, приуроченных ко Дню социального работника. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Также в перечень организаций, которые могут претендовать на получение премии, включены региональный Фонд пенсионного и социального страхования РФ и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым.Кроме того, одна премия будет присуждаться в новой номинации — "За вклад в сохранение и укрепление в обществе традиционных семейных ценностей".
В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам

В Крыму изменен порядок выплаты премий Госсовета для соцработников

14:08 25.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ сессионном зале Госсовета Республики Крым
В сессионном зале Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым изменен порядок присуждения премий Государственного совета, приуроченных ко Дню социального работника. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Теперь ежегодно нашим соцработникам будут присуждаться восемь премий в размере 75 тысяч рублей каждая по шести номинациям", - написал он в своемTelegram-канале.
Также в перечень организаций, которые могут претендовать на получение премии, включены региональный Фонд пенсионного и социального страхования РФ и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым.
Кроме того, одна премия будет присуждаться в новой номинации — "За вклад в сохранение и укрепление в обществе традиционных семейных ценностей".
