В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам
В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам
В Республике Крым изменен порядок присуждения премий Государственного совета, приуроченных ко Дню социального работника. Об этом сообщил спикер крымского... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T14:08
2026-02-25T14:08
2026-02-25T14:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Республике Крым изменен порядок присуждения премий Государственного совета, приуроченных ко Дню социального работника. Об этом сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.Также в перечень организаций, которые могут претендовать на получение премии, включены региональный Фонд пенсионного и социального страхования РФ и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым.Кроме того, одна премия будет присуждаться в новой номинации — "За вклад в сохранение и укрепление в обществе традиционных семейных ценностей".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму свыше шести тысяч человек работают в социальной службеБюджетникам в России выделили дополнительно 9,5 млрд на повышение зарплатМРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
