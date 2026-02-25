Рейтинг@Mail.ru
В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны
В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны
Перевозчик открыл продажу билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга, сообщает... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T16:20
2026-02-25T16:20
гранд сервис экспресс
поезд
поезд "таврия"
челябинск
челябинская область
оренбург
оренбургская область
новости
билеты
железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Перевозчик открыл продажу билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным пресс-службы, поезд будет уходить из Челябинска по пятницам в 3:35 местного времени и прибывать в Севастополь по воскресеньям в 18:25. Он проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь. Вагоны беспересадочного сообщения из Оренбурга будут уходить также по пятницам в 14:30 местного времени. К составу их прицепят в Самаре. В первый рейс из Челябинска поезд отправится 22 мая.Уточняется, что в состав поезда включены одноэтажные купейные вагоны класса 2К , а также плацкартные вагоны.Перевозчик ранее также открыл продажу билетов на майские поезда "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездахЛетом из Москвы в Феодосию запустят новый поездКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика
В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны

В Крым из Оренбурга поездом можно будет добраться без пересадок – перевозчик

16:20 25.02.2026
 
© РИА Новости КрымСимферопольский железнодорожный вокзал
Симферопольский железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Перевозчик открыл продажу билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Вагоны беспересадочного сообщения Оренбург – Севастополь впервые будут курсировать в этом курортном сезоне в составе поезда "Таврия" №193/194 Челябинск – Севастополь. Продажа билетов уже открыта", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, поезд будет уходить из Челябинска по пятницам в 3:35 местного времени и прибывать в Севастополь по воскресеньям в 18:25. Он проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь. Вагоны беспересадочного сообщения из Оренбурга будут уходить также по пятницам в 14:30 местного времени. К составу их прицепят в Самаре. В первый рейс из Челябинска поезд отправится 22 мая.
"Из Севастополя в первый рейс поезд отправится во вторник 19 мая в 00:15. В Челябинск он будет прибывать по четвергам в 18:25 местного времени, вагоны беспересадочного сообщения будут приходить в Оренбург также по четвергам в 8:40 местного времени", – проинформировали в компании.
Уточняется, что в состав поезда включены одноэтажные купейные вагоны класса 2К , а также плацкартные вагоны.
Перевозчик ранее также открыл продажу билетов на майские поезда "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
