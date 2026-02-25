https://crimea.ria.ru/20260225/v-krym-iz-orenburga-vpervye-zapustyat-besperesadochnye-vagony-1153480140.html

В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны

Перевозчик открыл продажу билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга, сообщает... РИА Новости Крым, 25.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Перевозчик открыл продажу билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По данным пресс-службы, поезд будет уходить из Челябинска по пятницам в 3:35 местного времени и прибывать в Севастополь по воскресеньям в 18:25. Он проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Симферополь. Вагоны беспересадочного сообщения из Оренбурга будут уходить также по пятницам в 14:30 местного времени. К составу их прицепят в Самаре. В первый рейс из Челябинска поезд отправится 22 мая.Уточняется, что в состав поезда включены одноэтажные купейные вагоны класса 2К , а также плацкартные вагоны.Перевозчик ранее также открыл продажу билетов на майские поезда "Таврия" сообщением Мурманск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Архангельска. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездахЛетом из Москвы в Феодосию запустят новый поездКак приехать в Крым на поезде с велосипедом – советы перевозчика

