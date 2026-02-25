Рейтинг@Mail.ru
В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годам - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годам
В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годам - РИА Новости Крым, 25.02.2026
В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годам
Генический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Генический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины. Об этом сообщи в ЦОС ФСБ."Вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Херсонской области в отношении гражданина России, 1973 г.р., причастного к совершению преступления, предусмотренного статьей УК "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина добровольно вступил и принимал участие в деятельности НВФ. Помимо продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма со стороны украинской границы, целями боевиков являлось нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.Ранее суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного вооруженного формирования.
В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годам

В Херсонской области наемник ВСУ приговорен восьми годам лишения свободы

21:43 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Генический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины. Об этом сообщи в ЦОС ФСБ.
"Вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Херсонской области в отношении гражданина России, 1973 г.р., причастного к совершению преступления, предусмотренного статьей УК "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина добровольно вступил и принимал участие в деятельности НВФ. Помимо продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма со стороны украинской границы, целями боевиков являлось нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.
Ранее суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного вооруженного формирования.
