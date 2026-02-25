В Геническе наемника ВСУ приговорили к восьми годам

https://crimea.ria.ru/20260225/v-genicheske-naemnika-vsu-prigovorili-k-vosmi-godam-1153464780.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Генический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины. Об этом сообщи в ЦОС ФСБ."Вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Херсонской области в отношении гражданина России, 1973 г.р., причастного к совершению преступления, предусмотренного статьей УК "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина добровольно вступил и принимал участие в деятельности НВФ. Помимо продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма со стороны украинской границы, целями боевиков являлось нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.Ранее суд в Херсонской области вынес заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного вооруженного формирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаПокушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жителиКрымчанка получила 15 лет за передачу данных об армии РФ Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Генический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины. Об этом сообщи в ЦОС ФСБ.
"Вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Херсонской области в отношении гражданина России, 1973 г.р., причастного к совершению преступления, предусмотренного статьей УК "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина добровольно вступил и принимал участие в деятельности НВФ. Помимо продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма со стороны украинской границы, целями боевиков являлось нарушение целостности РФ, а также борьба, в том числе вооруженная, за возвращение Крыма в состав Украины.
Ранее суд в Херсонской области вынес
заочные приговоры двум жителям Крымского полуострова за участие в деятельности против интересов России в составе незаконного вооруженного формирования.
