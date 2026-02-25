https://crimea.ria.ru/20260225/unikalnye-preparaty-ot-raka-i-allergii-poyavyatsya-na-rynke-rf-v-2027-godu-1153475753.html

Уникальные препараты от рака и аллергии появятся на рынке РФ в 2027 году

Уникальные препараты от рака и аллергии появятся на рынке РФ в 2027 году

2026-02-25T15:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В России в 2027 году в продаже появятся уникальные отечественные препараты от пищевой аллергии, некоторых видов рака и ряда других заболеваний. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.По словам премьера, сейчас идут клинические испытания целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов.Также будут выпущены препараты для купирования болевых синдромов, медизделия для коррекции нейро-когнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти и внимания.Он также заверил, что власти страны смогут обеспечить россиян всеми необходимыми лекарствами и медпомощью в случае остановки поставок из недружественных стран.По словам Мишустина, выпуск лекарств в России в 2025 году увеличился почти на 15,5%, медицинских изделий - на 10%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разрешили применять новую вакцину для лечения меланомыВ России началось клиническое применение вакцины от ракаУченые научились "отключать" гены рака

2026

Новости

