Уникальные препараты от рака и аллергии появятся на рынке РФ в 2027 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В России в 2027 году в продаже появятся уникальные отечественные препараты от пищевой аллергии, некоторых видов рака и ряда других заболеваний. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.По словам премьера, сейчас идут клинические испытания целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов.Также будут выпущены препараты для купирования болевых синдромов, медизделия для коррекции нейро-когнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти и внимания.Он также заверил, что власти страны смогут обеспечить россиян всеми необходимыми лекарствами и медпомощью в случае остановки поставок из недружественных стран.По словам Мишустина, выпуск лекарств в России в 2025 году увеличился почти на 15,5%, медицинских изделий - на 10%.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В России в 2027 году в продаже появятся уникальные отечественные препараты от пищевой аллергии, некоторых видов рака и ряда других заболеваний. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
По словам премьера, сейчас идут клинические испытания целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов.
"Их порядка 14, и еще 23 медицинских изделия. Мы планируем их увидеть в эксплуатации, в выпуске в 2027 году". Это вакцина от аллергии, в частности, на пыльцу березы и пищевую. Это препарат важнейший для лечения рака, в частности, рака мочевого пузыря", - сказал Мишустин.
Также будут выпущены препараты для купирования болевых синдромов, медизделия для коррекции нейро-когнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти и внимания.
"Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи", – добавил глава кабмина.
Он также заверил, что власти страны смогут обеспечить россиян всеми необходимыми лекарствами и медпомощью в случае остановки поставок из недружественных стран.
По словам Мишустина, выпуск лекарств в России в 2025 году увеличился почти на 15,5%, медицинских изделий - на 10%.
"У нас сегодня нет дефицита по жизненно важным лекарственным препаратам", подчеркнул премьер-министр.
