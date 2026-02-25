https://crimea.ria.ru/20260225/ukrainu-zakhlestnut-stolknoveniya-mezhdu-bandami-eks-boevikov--politolog-1153455020.html

Украину "захлестнут" столкновения между бандами экс-боевиков – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На фоне растущего недоверия к главе киевского режима Владимиру Зеленскому на Украине сформировалось большое число бандформирований из бывших военных, между которыми в ближайшее время может произойти вооруженное столкновение. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, на Украине обостряется борьба за сферы влияния на местах. В том числе между вооруженными группировками, которые сформировались в разных регионах и имеют влияние на муниципальную власть.Он отметил, что об этом не сообщается на официальных украинских каналах, но довольно громко говорят социальные медиа. О том, что ситуация усугубляется, свидетельствуют и участившиеся жалобы глав украинских областей. "Об этом говорят главы областей. И борьба у них внутри ведется. А, учитывая состояние энергетики и постоянное повышение налогов, еще население начинает напрягаться", – добавил Колесниченко.Зеленский уже и сам все понимает, о чем свидетельствуют новые назначения в районах, добавил Колесниченко."Не случайно практически две трети руководителей областей Зеленский за последние несколько месяцев сменил на военных, на глав военных администраций. Он понимает, что власть от него уходит", – сказал эксперт.Однако в стране все активнее растет число случаев нападения на представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), отметил он.Число нападений на украинских военкомов увеличилось в 70 разПоэтому ЕС и жаждет "войны до последнего украинца", чтобы устранить опасность для себя в лице созданной ими Украины, пояснил политолог. На фоне увядающей легитимности власти в стране стали говорить о выборах президента, что пугает главу киевского режима. Зеленский в страхе перед окончанием конфликта делает все возможное, чтобы такую перспективу отодвинуть, подчеркнул эксперт."Я не исключаю, что, учитывая неадекватность Зеленского, те, кто его, по сути, охраняют, могут его и арестовать, потому что подчиняется-то английский спецназ не Зеленскому. А если он не приведет себя в чувство и не сможет вести какой-то адекватный переговорный процесс и хотя бы слышать своих европейских партнеров, то я не исключаю и его физического устранения", – заключил Колесниченко.В обоих случаях с точки зрения конституции Украины власть может быть передана Верховной Раде, которая, в отличие от Зеленского "еще более-менее условно легитимна", резюмировал эксперт.Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире украинского телеканала заявил, что на Украине может быть развязана гражданская война, когда военные после завершения конфликта вернутся с фронта домой. Российский военный эксперт, политолог Евгений Михайлов высказывал мнение, что переворот на Украине с обращением к России может произойти в первые месяцы 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможен ли военный переворот на Украине – мнениеЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов"Начало конца СВО": что на самом деле кроется за словами Зеленского

