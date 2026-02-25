https://crimea.ria.ru/20260225/tsentry-inzhenernykh-biorazrabotok-poyavyatsya-v-regionakh-rf-1153486799.html

Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ

Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ

В регионах России должны появиться центры инженерных разработок в биоэкономике на базе университетов и научных институтов. Такое предложение озвучил президент... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T18:48

2026-02-25T18:48

2026-02-25T18:48

новости

россия

владимир путин (политик)

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100773/51/1007735134_0:772:2014:1904_1920x0_80_0_0_34e69e33ff1102a5938b3c86cdc89cd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В регионах России должны появиться центры инженерных разработок в биоэкономике на базе университетов и научных институтов. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.Такие центры, по его словам, призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству, открыть доступ к приборной базе, вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов, небольших технологических компаний страны.При этом, по мнению российского лидера, сегодня компетенции выпускников многих колледжей и вузов существенно отстают от уровня развития в биоэкономике. В этой связи в России следует обеспечить выпуск специалистов высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта."Для этого вместе с бизнесом нужно серьезно обновить программу профессионального образования, расширить практическое обучение студентов на площадках предприятий, в том числе с учетом передовых тенденций развития микробиологии, генетики, биоинформатики. В этой связи предлагаю создать при вузах, университетах новые передовые инженерные школы, а также расширить на эти направления образовательный проект профессионалитет", – сказал глава государства.Количество бюджетных мест в сфере биотехнологии в образовательных учреждениях в регионах должно быть увеличено, добавил российский лидер.В Крыму студенты Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского начали обучение по новой образовательной программе по подготовке инженерных кадров на базе завода, сообщал ранее в четверг глава республики Сергей Аксенов. Студенты сразу после лекций переходят в цеха, где изучают оборудование и технологические процессы в реальных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужно развивать биотехнологии и экопроизводства - ученыйКаким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 годуВ Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, владимир путин (политик), наука и технологии