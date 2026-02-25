Рейтинг@Mail.ru
Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
В регионах России должны появиться центры инженерных разработок в биоэкономике на базе университетов и научных институтов. Такое предложение озвучил президент... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В регионах России должны появиться центры инженерных разработок в биоэкономике на базе университетов и научных институтов. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.Такие центры, по его словам, призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству, открыть доступ к приборной базе, вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов, небольших технологических компаний страны.При этом, по мнению российского лидера, сегодня компетенции выпускников многих колледжей и вузов существенно отстают от уровня развития в биоэкономике. В этой связи в России следует обеспечить выпуск специалистов высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта."Для этого вместе с бизнесом нужно серьезно обновить программу профессионального образования, расширить практическое обучение студентов на площадках предприятий, в том числе с учетом передовых тенденций развития микробиологии, генетики, биоинформатики. В этой связи предлагаю создать при вузах, университетах новые передовые инженерные школы, а также расширить на эти направления образовательный проект профессионалитет", – сказал глава государства.Количество бюджетных мест в сфере биотехнологии в образовательных учреждениях в регионах должно быть увеличено, добавил российский лидер.В Крыму студенты Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского начали обучение по новой образовательной программе по подготовке инженерных кадров на базе завода, сообщал ранее в четверг глава республики Сергей Аксенов. Студенты сразу после лекций переходят в цеха, где изучают оборудование и технологические процессы в реальных условиях.
Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ

Путин предложил создать в регионах центры инженерных разработок в биоэкономике

18:48 25.02.2026
 
© РИА Новости . Борис Ушмайкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В регионах России должны появиться центры инженерных разработок в биоэкономике на базе университетов и научных институтов. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий.
"Предлагаю создать в субъектах Федерации на базе университетов и научных институтов широкую сеть центров инженерных разработок в интересах биоэкономики", – предложил Путин.
Такие центры, по его словам, призваны сократить путь от лабораторных исследований к полномасштабному промышленному производству, открыть доступ к приборной базе, вычислительным мощностям для научных студенческих коллективов, небольших технологических компаний страны.
При этом, по мнению российского лидера, сегодня компетенции выпускников многих колледжей и вузов существенно отстают от уровня развития в биоэкономике. В этой связи в России следует обеспечить выпуск специалистов высшего и среднего звена с глубокой междисциплинарной подготовкой на стыке биологии, химии, инженерии, искусственного интеллекта.
"Для этого вместе с бизнесом нужно серьезно обновить программу профессионального образования, расширить практическое обучение студентов на площадках предприятий, в том числе с учетом передовых тенденций развития микробиологии, генетики, биоинформатики. В этой связи предлагаю создать при вузах, университетах новые передовые инженерные школы, а также расширить на эти направления образовательный проект профессионалитет", – сказал глава государства.
Количество бюджетных мест в сфере биотехнологии в образовательных учреждениях в регионах должно быть увеличено, добавил российский лидер.
В Крыму студенты Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского начали обучение по новой образовательной программе по подготовке инженерных кадров на базе завода, сообщал ранее в четверг глава республики Сергей Аксенов. Студенты сразу после лекций переходят в цеха, где изучают оборудование и технологические процессы в реальных условиях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крыму нужно развивать биотехнологии и экопроизводства - ученый
Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году
В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
 
