Теракты Киева против РФ и рост российской экономики: главное за день

ВСУ продолжали атаки на мирные регионы России. На Кубани предотвратили теракт на военном аэродроме. Россия начинает производство среднемагистрального лайнера... РИА Новости Крым, 25.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. ВСУ продолжали атаки на мирные регионы России. На Кубани предотвратили теракт на военном аэродроме. Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214. В России растет объем внутреннего валового продукта и минимальный размер оплаты труда. Ситуация на топливном рынке России стабилизировалась. Храм в Массандре оказался под угрозой разрушения. Две мартовских коротких рабочих недели ждут крымчан.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Преступления Киева против РФВ ночь на среду над полуостровом и Черным морем сбили 21 БПЛА. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА. В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли четыре человека и еще 10 получили ранения, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Позже стало известно, что число жертв выросло до семи человек. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь военный самолет по заданию военной разведки Украины, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю. Силовики задержали его при подготовке к совершению теракта. Возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.Среднемагистральный лайнер Ту-214Сертификация отечественного среднемагистрального лайнера Ту-214 завершена, начинается запуск производства этого самолета, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе отчета перед Госдумой 25 февраля. Другими ключевыми проектами в авиастроении, над которыми продолжается работа, являются среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21, обновленный Superjet и турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114.Также Мишустин сообщил о росте в десятки раз поставок отдельных востребованных образцов вооружений и техники для российских воинских подразделений в зоне спецоперации.Экономика РФВаловый внутренний продукт России за 2025 год вырос на 1%, а за последние три года ВВП страны увеличился на 10%. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в этом году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян, также проинформировал глава Кабмина РФ Михаил Мишутин. Кроме этого, он указал, что размер уплаты платежей за коммунальные услуги не должен превышать 22% от дохода семей.Топливный рынок РоссииСитуация на топливном рынке России абсолютно стабильна, объемы производства не только покрывают спрос, но и позволяют накапливать топливо, сообщил в среду вице-премьера РФ Александра Новака. Он подчеркнул, что период частичного дефицита прекращен: нефтеперерабатывающие заводы завершают ремонт, а плановые работы производятся в сроки.Храм в МассандреЗдание храма святого Николая Чудотворца и Александры Римской на Южном берегу Крыма покрылось трещинами, предположительно из-за стройки рядом. Власти Ялты и Крымская митрополия взяли ситуацию с возможным разрушением святыни на контроль, рассказал РИА Новости Крым рассказал древлехранитель Крымской митрополии отец Михаил Петров. Глава администрации Ялты Янина Павленко, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, проинформировала, что специалисты уже выезжали на место и установили специальные строительные маячки, которые позволят в динамике наблюдать за тем, расширяются ли трещины на памятнике архитектуры и градостроительства или нет.Выходные дни в КрымуКрымчан ждут две коротких рабочих недели в марте. Нерабочим днем в Крыму, как и во всей России, будет понедельник 9 марта. Это связано с выпадающим в этом году на воскресенье Международным женским днем. Поэтому крымчане, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд – с субботы 7 марта по понедельник 9 марта включительно.На неделе с 16 по 22 марта крымчане будут отдыхать уже четыре дня. Выходными днями в республике будут среда 18 марта – день годовщины воссоединения Крыма с Россией, а также пятница 20 марта – в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

