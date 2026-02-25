Текущая зима стала самой сложной для Украины – Зеленский
Текущая зима оказалась самой сложной для Украины – Зеленский
© REUTERS / Vladyslav SodelБлэкаут в Киеве
© REUTERS / Vladyslav Sodel
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Текущая зима стала самой сложной для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом.
"Очень ценим программу PURL (инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства – ред.). Эта зима – самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать в США, очень помогают", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, в рамках разговора с американским лидером прозвучали вопросы, связанные с подготовкой к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. По словам главы киевского режима, встреча состоится в начале марта.
Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве, заявлял в начале декабря профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Сам Зеленский анонсировал самую сложную зиму в истории страны еще в августе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: