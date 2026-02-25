Рейтинг@Mail.ru
Текущая зима стала самой сложной для Украины – Зеленский - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Текущая зима стала самой сложной для Украины – Зеленский
Текущая зима стала самой сложной для Украины – Зеленский - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Текущая зима стала самой сложной для Украины – Зеленский
Текущая зима стала самой сложной для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Президентом США... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T22:52
2026-02-25T22:52
новости
украина
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Текущая зима стала самой сложной для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом.Также, по его словам, в рамках разговора с американским лидером прозвучали вопросы, связанные с подготовкой к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. По словам главы киевского режима, встреча состоится в начале марта.Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве, заявлял в начале декабря профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Сам Зеленский анонсировал самую сложную зиму в истории страны еще в августе.
украина
новости, украина, владимир зеленский
Текущая зима стала самой сложной для Украины – Зеленский

Текущая зима оказалась самой сложной для Украины – Зеленский

22:52 25.02.2026
 
© REUTERS / Vladyslav SodelБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Текущая зима стала самой сложной для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом.

"Очень ценим программу PURL (инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства – ред.). Эта зима – самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать в США, очень помогают", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, в рамках разговора с американским лидером прозвучали вопросы, связанные с подготовкой к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. По словам главы киевского режима, встреча состоится в начале марта.
Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве, заявлял в начале декабря профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Сам Зеленский анонсировал самую сложную зиму в истории страны еще в августе.
НовостиУкраинаВладимир Зеленский
 
