Текущая зима стала самой сложной для Украины – Зеленский

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Текущая зима стала самой сложной для Украины. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с Президентом США Дональдом Трампом.Также, по его словам, в рамках разговора с американским лидером прозвучали вопросы, связанные с подготовкой к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. По словам главы киевского режима, встреча состоится в начале марта.Зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве, заявлял в начале декабря профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Сам Зеленский анонсировал самую сложную зиму в истории страны еще в августе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-депутат Рады: блэкаут в Киеве – расплата за блокады Крыма и ДонбассаБлэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в КиевеБлэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма

