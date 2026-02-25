https://crimea.ria.ru/20260225/ssha-trebuyut-ot-ukrainy-prekratit-ataki-na-terminal-v-novorossiyske-1153460985.html

США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске

2026-02-25T09:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от атак на инфраструктурные объекты, затрагивающие интересы США, в том числе морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина в интервью телеканалу CNN.По словам Стефанишиной, в Госдепартаменте также указали на отсутствие у США в настоящее время таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Дипломат также пожаловалась, что за 35 лет независимости Украина так и не смогла достичь аналогичного уровня, несмотря на имевшиеся возможности.В прошлом году ВСУ несколько раз атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В частности, в конце ноября 2025 года безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал КТК, в результате удара было повреждено одно из причальных устройств.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

