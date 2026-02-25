Рейтинг@Mail.ru
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/ssha-trebuyut-ot-ukrainy-prekratit-ataki-na-terminal-v-novorossiyske-1153460985.html
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске - РИА Новости Крым, 25.02.2026
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от атак на инфраструктурные объекты, затрагивающие интересы США, в том числе морской терминал Каспийского... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T09:02
2026-02-25T09:02
украина
атаки всу
сша
новороссийск
каспийский трубопроводный консорциум
в мире
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144239151_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_610ab0f6c635e221dcc33b94888878c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от атак на инфраструктурные объекты, затрагивающие интересы США, в том числе морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина в интервью телеканалу CNN.По словам Стефанишиной, в Госдепартаменте также указали на отсутствие у США в настоящее время таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Дипломат также пожаловалась, что за 35 лет независимости Украина так и не смогла достичь аналогичного уровня, несмотря на имевшиеся возможности.В прошлом году ВСУ несколько раз атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В частности, в конце ноября 2025 года безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал КТК, в результате удара было повреждено одно из причальных устройств.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
сша
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144239151_120:0:1024:678_1920x0_80_0_0_06c29a6816a18ef3aca6da08578868d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, атаки всу, сша, новороссийск, каспийский трубопроводный консорциум, в мире, безопасность, новости
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске

США требуют от Украины прекратить атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума

09:02 25.02.2026
 
© Каспийский трубопроводный консорциумКаспийский трубопроводный консорциум
Каспийский трубопроводный консорциум
© Каспийский трубопроводный консорциум
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от атак на инфраструктурные объекты, затрагивающие интересы США, в том числе морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина в интервью телеканалу CNN.
"Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, нападений на американские интересы", – цитирует украинского дипломата РИА Новости.
По словам Стефанишиной, в Госдепартаменте также указали на отсутствие у США в настоящее время таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Дипломат также пожаловалась, что за 35 лет независимости Украина так и не смогла достичь аналогичного уровня, несмотря на имевшиеся возможности.
В прошлом году ВСУ несколько раз атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В частности, в конце ноября 2025 года безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал КТК, в результате удара было повреждено одно из причальных устройств.
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаАтаки ВСУСШАНовороссийскКаспийский трубопроводный консорциумВ миреБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте
09:48Запорожская область частично обесточена
09:40Симферополь парализовали 8-балльные пробки
09:38Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без света
09:33Британия пыталась получить секретные сведения о флоте СССР в 41-42 годах
09:28В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах
09:13Как Сталин отреагировал на Фултонскую речь Черчилля
09:02США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
08:51Украину "захлестнут" столкновения между бандами экс-боевиков – политолог
08:40Пригород Симферополя обесточен
08:24В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение
08:12Европа отказывается ввести войска на Украину без разрешения Путина – СМИ
07:59Ко дню рождения Леси Украинки: почему в Крыму не отменяют историю
07:3221 беспилотник сбит над Крымом и Черным морем
07:21Сделка с Ираном и конфликт на Украине: главное из речи Трампа в Конгрессе
06:58Алкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года
06:29В Турции разбился F-16 – погиб пилот
06:09Атакующие глухари в Брюсселе уничтожат Евросоюз – политолог
00:01Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 февраля
Лента новостейМолния