https://crimea.ria.ru/20260225/ssha-trebuyut-ot-ukrainy-prekratit-ataki-na-terminal-v-novorossiyske-1153460985.html
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске - РИА Новости Крым, 25.02.2026
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от атак на инфраструктурные объекты, затрагивающие интересы США, в том числе морской терминал Каспийского... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T09:02
2026-02-25T09:02
2026-02-25T09:02
украина
атаки всу
сша
новороссийск
каспийский трубопроводный консорциум
в мире
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144239151_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_610ab0f6c635e221dcc33b94888878c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от атак на инфраструктурные объекты, затрагивающие интересы США, в том числе морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина в интервью телеканалу CNN.По словам Стефанишиной, в Госдепартаменте также указали на отсутствие у США в настоящее время таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Дипломат также пожаловалась, что за 35 лет независимости Украина так и не смогла достичь аналогичного уровня, несмотря на имевшиеся возможности.В прошлом году ВСУ несколько раз атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В частности, в конце ноября 2025 года безэкипажные катера совершили террористическую атаку на морской терминал КТК, в результате удара было повреждено одно из причальных устройств.Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
сша
новороссийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144239151_120:0:1024:678_1920x0_80_0_0_06c29a6816a18ef3aca6da08578868d7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, атаки всу, сша, новороссийск, каспийский трубопроводный консорциум, в мире, безопасность, новости
США требуют от Украины прекратить атаки на терминал в Новороссийске
США требуют от Украины прекратить атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Вашингтон потребовал от Киева воздержаться от атак на инфраструктурные объекты, затрагивающие интересы США, в том числе морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина в интервью телеканалу CNN.
"Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, нападений на американские интересы", – цитирует украинского дипломата РИА Новости.
По словам Стефанишиной, в Госдепартаменте также указали на отсутствие у США в настоящее время таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Дипломат также пожаловалась, что за 35 лет независимости Украина так и не смогла достичь аналогичного уровня, несмотря на имевшиеся возможности.
В прошлом году ВСУ несколько раз атаковали критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. В частности, в конце ноября 2025 года безэкипажные катера совершили террористическую атаку
на морской терминал КТК, в результате удара было повреждено одно из причальных устройств.
Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей. Крупным акционером КТК является, в частности, американская компания Chevron.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.