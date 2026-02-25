https://crimea.ria.ru/20260225/snegopad-s-silnym-kholodnym-vetrom-nakroyut-krym-1153485224.html
Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
В ближайшие два дня в Крыму прогнозируются сильный снегопад и усиление холодного ветра. Экстренное предупреждение объявили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T17:30
2026-02-25T17:30
2026-02-25T17:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Крыму прогнозируются сильный снегопад и усиление холодного ветра. Экстренное предупреждение объявили в Главном управлении МЧС России по республике.В МЧС отметили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - добавили в пресс-службе регионального ведомства.Экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды в Крыму также было объявлено на 25 февраля. В течение суток отмечались дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель и гололедица на дорогах.
Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
На Крым движутся сильный северный ветер и снегопад
17:30 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Крыму прогнозируются сильный снегопад и усиление холодного ветра. Экстренное предупреждение объявили в Главном управлении МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26-27 февраля в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра с переходом на северо-восточный, до 15-20 м/с. В течение суток 26 февраля, ночью 27 февраля мокрый снег, снег, в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Местами гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - добавили в пресс-службе регионального ведомства.
Экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды в Крыму также было объявлено на 25 февраля. В течение суток отмечались дождь, переходящий в мокрый снег
, снег, местами очень сильные осадки, метель и гололедица на дорогах.
