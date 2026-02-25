https://crimea.ria.ru/20260225/snegopad-s-silnym-kholodnym-vetrom-nakroyut-krym-1153485224.html

Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Крыму прогнозируются сильный снегопад и усиление холодного ветра. Экстренное предупреждение объявили в Главном управлении МЧС России по республике.В МЧС отметили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов."Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи", - добавили в пресс-службе регионального ведомства.Экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды в Крыму также было объявлено на 25 февраля. В течение суток отмечались дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, метель и гололедица на дорогах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь со снегом и сильный ветер накроют КрымВ Судаке после шторма рухнул участок набережнойНовый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде

