Рейтинг@Mail.ru
Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/smer-mladentsa-v-perinatalnom-tsentre-simferopolya--delo-u-bastrykina-1153492162.html
Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина
Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти младенца в перинатальном центре Симферополя. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T21:27
2026-02-25T21:27
александр бастрыкин
новости крыма
симферополь
родильный дом
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти младенца в перинатальном центре Симферополя. Об этом информирует пресс-служба Следкома РФ.Сейчас дело по статьям о причинении смерти и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности расследуют крымские следователи. О ходе расследования и установленных обстоятельствах им предстоит доложить в центральный аппарат ведомства.Бастрыкин ранее поручил крымскому главку ведомства доложить о причинах волокиты по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Крыму. По информации ведомства, в январе прошлого года семилетний мальчик внезапно потерял сознание во время прогулки. После жаловался на сильную головную боль, был направлен в инфекционное отделение одной из больниц Кировского района, после выписки его самочувствие ухудшилось. В связи с этим ребенок был доставлен в другую больницу, где спустя непродолжительное время скончался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СКВ Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме СимферополяВ Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бастрыкин, новости крыма, симферополь, родильный дом, происшествия
Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина

Дело о смерти младенца в перинатальном центре Симферополя взял на контроль Бастрыкин

21:27 25.02.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти младенца в перинатальном центре Симферополя. Об этом информирует пресс-служба Следкома РФ.
"В социальных медиа сообщается о смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Отмечается, что причиной гибели младенца и причинения тяжкого вреда здоровью матери могло стать ненадлежащее оказание медицинской помощи", – сказано в сообщении.
Сейчас дело по статьям о причинении смерти и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности расследуют крымские следователи. О ходе расследования и установленных обстоятельствах им предстоит доложить в центральный аппарат ведомства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – проинформировали в пресс-службе.
Бастрыкин ранее поручил крымскому главку ведомства доложить о причинах волокиты по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Крыму. По информации ведомства, в январе прошлого года семилетний мальчик внезапно потерял сознание во время прогулки. После жаловался на сильную головную боль, был направлен в инфекционное отделение одной из больниц Кировского района, после выписки его самочувствие ухудшилось. В связи с этим ребенок был доставлен в другую больницу, где спустя непродолжительное время скончался.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СК
В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного
Александр БастрыкинНовости КрымаСимферопольРодильный домПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:27Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина
21:07В Крыму наказали 14-летнего "шумахера"
20:50В Севастополе женщина сбила ребенка на "зебре"
20:43Часть Симферополя на два дня останется без света
20:32Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида
20:24Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ
20:16Зеленский показал свой бункер с конкретной целью – мнение политолога
20:02Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле
19:55"Сбер": севастопольцы потратили 1,2 млрд рублей на общественный транспорт
19:37В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото
19:27"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
19:11Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:10Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
18:48Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
18:32В Севастополе объявлена воздушная тревога
18:27 Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
18:10Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
17:55В Севастополе остановили морской транспорт
17:43Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления
17:30Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
Лента новостейМолния