https://crimea.ria.ru/20260225/smer-mladentsa-v-perinatalnom-tsentre-simferopolya--delo-u-bastrykina-1153492162.html

Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина

Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти младенца в перинатальном центре Симферополя. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T21:27

2026-02-25T21:27

2026-02-25T21:27

александр бастрыкин

новости крыма

симферополь

родильный дом

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти младенца в перинатальном центре Симферополя. Об этом информирует пресс-служба Следкома РФ.Сейчас дело по статьям о причинении смерти и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности расследуют крымские следователи. О ходе расследования и установленных обстоятельствах им предстоит доложить в центральный аппарат ведомства.Бастрыкин ранее поручил крымскому главку ведомства доложить о причинах волокиты по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Крыму. По информации ведомства, в январе прошлого года семилетний мальчик внезапно потерял сознание во время прогулки. После жаловался на сильную головную боль, был направлен в инфекционное отделение одной из больниц Кировского района, после выписки его самочувствие ухудшилось. В связи с этим ребенок был доставлен в другую больницу, где спустя непродолжительное время скончался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму делом об исчезнувшем теле младенца занялись прокуратура и СКВ Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме СимферополяВ Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, новости крыма, симферополь, родильный дом, происшествия