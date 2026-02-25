Смерь младенца в перинатальном центре Симферополя – дело у Бастрыкина
Дело о смерти младенца в перинатальном центре Симферополя взял на контроль Бастрыкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти младенца в перинатальном центре Симферополя. Об этом информирует пресс-служба Следкома РФ.
"В социальных медиа сообщается о смерти новорожденного в перинатальном центре Симферополя. Отмечается, что причиной гибели младенца и причинения тяжкого вреда здоровью матери могло стать ненадлежащее оказание медицинской помощи", – сказано в сообщении.
Сейчас дело по статьям о причинении смерти и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности расследуют крымские следователи. О ходе расследования и установленных обстоятельствах им предстоит доложить в центральный аппарат ведомства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", – проинформировали в пресс-службе.
Бастрыкин ранее поручил крымскому главку ведомства доложить о причинах волокиты по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Крыму. По информации ведомства, в январе прошлого года семилетний мальчик внезапно потерял сознание во время прогулки. После жаловался на сильную головную боль, был направлен в инфекционное отделение одной из больниц Кировского района, после выписки его самочувствие ухудшилось. В связи с этим ребенок был доставлен в другую больницу, где спустя непродолжительное время скончался.
