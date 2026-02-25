Симферополь парализовали 8-балльные пробки

https://crimea.ria.ru/20260225/simferopol-paralizovali-8-ballnye-probki--1153461763.html
В среду утром Симферополь сковали транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов. РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В среду утром Симферополь сковали транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.Пробки наблюдаются и на перекрестке улиц Балаклавская и Русская. На перекрестке Русской и Дмитрия Ульянова дорожную обстановку осложняет ДТП.Напомним, в ночь на среду на полуострове ухудшилась погода и пошел снег. Утром в среду в крымской столице также наблюдаются осадки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260225/v-krymu-obyavili-ekstrennoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1153460515.html
