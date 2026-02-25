Рейтинг@Mail.ru
Симферополь парализовали 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Симферополь парализовали 8-балльные пробки
В среду утром Симферополь сковали транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов. РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В среду утром Симферополь сковали транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.Пробки наблюдаются и на перекрестке улиц Балаклавская и Русская. На перекрестке Русской и Дмитрия Ульянова дорожную обстановку осложняет ДТП.Напомним, в ночь на среду на полуострове ухудшилась погода и пошел снег. Утром в среду в крымской столице также наблюдаются осадки.
крым, дороги крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крымская погода, погода в крыму, симферополь
Симферополь парализовали 8-балльные пробки

Симферополь в среду утром парализовали 8-балльные пробки

09:40 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В среду утром Симферополь сковали транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную обстановку на 8 баллов.
Самые сильные заторы зафиксированы в районе улицы Севастопольской, проспекта Победы, а также улиц Куйбышева и Лермонтова. Кроме того, движение затруднено по улице Титова и Ялтинскому шоссе.
Пробки наблюдаются и на перекрестке улиц Балаклавская и Русская. На перекрестке Русской и Дмитрия Ульянова дорожную обстановку осложняет ДТП.
Напомним, в ночь на среду на полуострове ухудшилась погода и пошел снег. Утром в среду в крымской столице также наблюдаются осадки.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
08:24
В Крыму объявили экстренное штормовое предупреждение
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
