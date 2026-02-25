https://crimea.ria.ru/20260225/silnyy-veter-i-mokryy-sneg-obrushatsya-na-krym-v-sredu-1153456191.html
Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду
Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду
Атлантический циклон в среду принесет в Крым мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T00:01
2026-02-25T00:01
2026-02-25T00:01
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138139685_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_487199866ad9f51f0fb522067edbd82f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Атлантический циклон в среду принесет в Крым мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 17-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8.На побережье ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут от +2 до +4, днем поднимутся до +7 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1153449181.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138139685_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6560faf44d5317dc27792d5bcf615fb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду
В Крыму в среду ожидается мокрый снег и ледяной ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Атлантический циклон в среду принесет в Крым мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Пройдет дождь переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 25 м/с", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 17-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8.
На побережье ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут от +2 до +4, днем поднимутся до +7 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.