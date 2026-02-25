Рейтинг@Mail.ru
Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/silnyy-veter-i-mokryy-sneg-obrushatsya-na-krym-v-sredu-1153456191.html
Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду
Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду
Атлантический циклон в среду принесет в Крым мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T00:01
2026-02-25T00:01
крым
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138139685_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_487199866ad9f51f0fb522067edbd82f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Атлантический циклон в среду принесет в Крым мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 17-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8.На побережье ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут от +2 до +4, днем поднимутся до +7 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260224/kogda-v-krym-pridet-vesna-1153449181.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138139685_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6560faf44d5317dc27792d5bcf615fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду

В Крыму в среду ожидается мокрый снег и ледяной ветер

00:01 25.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛивни и шквалистый ветер
Ливни и шквалистый ветер - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Атлантический циклон в среду принесет в Крым мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Пройдет дождь переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 25 м/с", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 17-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8.
На побережье ожидается дождь со снегом. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью столбики термометров покажут от +2 до +4, днем поднимутся до +7 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Почки сирени - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Вчера, 15:56
Когда в Крым придет весна
 
КрымКрымская погодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 25 февраля
23:04В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта
22:54Ядерное оружие для Киева и карантин по ОРВИ в Крыму – главное за день
22:32Крымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млн
22:26В Севастополе остановили морской транспорт
22:16Канада передает Киеву еще $2 миллиарда и продлевает обучение боевиков
22:14Кто будет награжден премией Кеосаяна – ответ Симоньян
21:54Присвоил и проиграл 2 млн: житель Крыма обманул мать своего друга
21:31По разным схемам: севастопольцы отдали аферистам 6 млн за четыре дня
21:16Войска и ядерное оружие Британии для Украины: чего добивается Лондон
20:59Восстановление "Дружбы" не изменит политики Венгрии по Украине ­– мнение
20:48В Симферополе на день перекроют центральную улицу
20:36В Севастополе водитель мопеда сбежал с места аварии
20:17Восемь беспилотников уничтожили над Крымом
20:11Противопожарный режим в Крыму стартует 1 апреля: что изменилось в законе
19:54Солнце повернулось к Земле "взрывоопасной" стороной – чего ждать
19:41Часть Керчи останется без воды: причины и сроки
19:30У меня в начальниках только Всевышний: интервью с раввином Севастополя
19:12Рейд в Севастополе открыли
Лента новостейМолния