Сделка с Ираном и конфликт на Украине: главное из речи Трампа в Конгрессе - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Сделка с Ираном и конфликт на Украине: главное из речи Трампа в Конгрессе
Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе. В своей двухчасовой речи американский лидер рассказал о положении дел в стране, а также затронул ряд внешнеполитических вопросов, включая украинское урегулирование и переговоры с Ираном.
2026-02-25T07:21
2026-02-25T07:24
сша
дональд трамп
в мире
политика
внешняя политика
украина
венесуэла
иран
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе. В своей двухчасовой речи американский лидер рассказал о положении дел в стране, а также затронул ряд внешнеполитических вопросов, включая украинское урегулирование и переговоры с Ираном. Россию Трамп упомянул лишь единожды, в контексте мирного процесса по Украине.Выступление американский лидер начал с оценки положения дел в стране."Наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.По его словам, враги США "напуганы", вооруженные силы и полиция страны "полностью укомплектованы", и Америку "снова уважают – возможно, как никогда прежде". Трамп также заверил, что за последние девять месяцев ни один нелегал не проник на территорию Штатов."Как президент (США) я буду добиваться мира везде, где это возможно, – но никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке там, где это необходимо", – указал Трамп.Он также подчеркнул намерение усилить безопасность США в Западном полушарии. Президент США при этом добавил, что Киев получает американское оружие через страны НАТО, но не бесплатно, а за полную стоимость.Международная повестка речи Трампа, помимо Украины, ограничилась упоминанием Венесуэлы и Ирана.Затрагивая тему Ирана, президент США заявил, что Тегеран "хочет заключить сделку", но Вашингтон не слышал от иранцев "заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия".Он также заявил, что Иран уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США. Вашингтон не может этого допустить, подчеркнул глава Белого дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – КремльСША планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИДемократы в Конгрессе хотят запретить Трампу нападать на Иран
Сделка с Ираном и конфликт на Украине: главное из речи Трампа в Конгрессе

07:21 25.02.2026 (обновлено: 07:24 25.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе. В своей двухчасовой речи американский лидер рассказал о положении дел в стране, а также затронул ряд внешнеполитических вопросов, включая украинское урегулирование и переговоры с Ираном. Россию Трамп упомянул лишь единожды, в контексте мирного процесса по Украине.
Выступление американский лидер начал с оценки положения дел в стране.
"Наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.
По его словам, враги США "напуганы", вооруженные силы и полиция страны "полностью укомплектованы", и Америку "снова уважают – возможно, как никогда прежде". Трамп также заверил, что за последние девять месяцев ни один нелегал не проник на территорию Штатов.
"Как президент (США) я буду добиваться мира везде, где это возможно, – но никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке там, где это необходимо", – указал Трамп.
Он также подчеркнул намерение усилить безопасность США в Западном полушарии.
"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, убийствам и бойне между Россией и Украиной", - сказал Трамп, затрагивая тему украинского конфликта.
Президент США при этом добавил, что Киев получает американское оружие через страны НАТО, но не бесплатно, а за полную стоимость.
Международная повестка речи Трампа, помимо Украины, ограничилась упоминанием Венесуэлы и Ирана.
Говоря о Венесуэле, Трамп назвал ее "новым другом и партнером США" и сообщил, что Штаты получили от этой страны свыше 80 миллионов баррелей нефти.
Затрагивая тему Ирана, президент США заявил, что Тегеран "хочет заключить сделку", но Вашингтон не слышал от иранцев "заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия".
Он также заявил, что Иран уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США. Вашингтон не может этого допустить, подчеркнул глава Белого дома.
