Сделка с Ираном и конфликт на Украине: главное из речи Трампа в Конгрессе

Сделка с Ираном и конфликт на Украине: главное из речи Трампа в Конгрессе

2026-02-25T07:21

2026-02-25T07:21

2026-02-25T07:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп выступил в Конгрессе. В своей двухчасовой речи американский лидер рассказал о положении дел в стране, а также затронул ряд внешнеполитических вопросов, включая украинское урегулирование и переговоры с Ираном. Россию Трамп упомянул лишь единожды, в контексте мирного процесса по Украине.Выступление американский лидер начал с оценки положения дел в стране."Наша страна вернулась, она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.По его словам, враги США "напуганы", вооруженные силы и полиция страны "полностью укомплектованы", и Америку "снова уважают – возможно, как никогда прежде". Трамп также заверил, что за последние девять месяцев ни один нелегал не проник на территорию Штатов."Как президент (США) я буду добиваться мира везде, где это возможно, – но никогда не буду колебаться в противостоянии угрозам Америке там, где это необходимо", – указал Трамп.Он также подчеркнул намерение усилить безопасность США в Западном полушарии. Президент США при этом добавил, что Киев получает американское оружие через страны НАТО, но не бесплатно, а за полную стоимость.Международная повестка речи Трампа, помимо Украины, ограничилась упоминанием Венесуэлы и Ирана.Затрагивая тему Ирана, президент США заявил, что Тегеран "хочет заключить сделку", но Вашингтон не слышал от иранцев "заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия".Он также заявил, что Иран уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США. Вашингтон не может этого допустить, подчеркнул глава Белого дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия доведет до США сведения о ядерном оружии для Украины – КремльСША планируют заключить соглашение по Украине до июля - СМИДемократы в Конгрессе хотят запретить Трампу нападать на Иран

