"Сбер": севастопольцы потратили 1,2 млрд рублей на общественный транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. Севастопольцы за 2025 год потратили на безналичную оплату проезда в наземном и морском общественном транспорте 1,2 миллиарда рублей, в среднем около 101 миллиона рублей в месяц, сообщает пресс-служба "Сбера".Таким способом они оплатили 39,7 миллиона раз, что почти в 2 раза превышает показатель 2024 года.Системами безналичной оплаты проезда в городе оборудованы все автобусы и троллейбусы города. Оплатить проезд в наземном общественном транспорте Севастополя сегодня можно картой или платежным стикером любого банка, приложив ее к терминалу, смартфоном с поддержкой NFC, а также с помощью единой городской картой Севастополя или наличными.Кроме того, в Севастополе можно оплатить проезд на морском общественном транспорте не только наличными или картой, но и с помощью биометрии. Осенью 2025 года 12 терминалов "Сбера" с поддержкой оплаты "улыбкой" были установлены на трех городских причалах — на Графской пристани, в Артиллерийской бухте и на площади Захарова."По данным аналитиков “Сбера”, количество безналичной оплаты проезда растет – в 2025 году ежемесячно жители Севастополя и туристы оплачивали картой более 3,3 миллиона поездок, и за первые месяцы 2026 года мы видим, что популярность безналичной оплаты сохраняется", — цитирует пресс-служба управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

