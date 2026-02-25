Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин

https://crimea.ria.ru/20260225/rost-vvp-rossii-za-tri-goda-sostavil-10---mishustin---1153466276.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт России за 2025 год вырос на 1%, а за последние три года ВВП страны увеличился на 10%. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.Он отметил, что Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать, в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбаланс в торговле и в экономическом развитии. Правительство решает задачи с учетом этих факторов и с учетом оценки рисков. Глава правительства РФ добавил, что даже Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. При формировании этого индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

