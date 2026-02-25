https://crimea.ria.ru/20260225/rost-vvp-rossii-za-tri-goda-sostavil-10---mishustin---1153466276.html
Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин
Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин
Валовый внутренний продукт России за 2025 год вырос на 1%, а за последние три года ВВП страны увеличился на 10%. Об этом сообщил председатель правительства РФ... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт России за 2025 год вырос на 1%, а за последние три года ВВП страны увеличился на 10%. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.Он отметил, что Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать, в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбаланс в торговле и в экономическом развитии. Правительство решает задачи с учетом этих факторов и с учетом оценки рисков. Глава правительства РФ добавил, что даже Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. При формировании этого индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов.
Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин
12:19 25.02.2026 (обновлено: 12:27 25.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Валовый внутренний продукт России за 2025 год вырос на 1%, а за последние три года ВВП страны увеличился на 10%. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.
"Несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на один процент, а за три года его рост превысил десять процентов", - сказал премьер
Он отметил, что Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать, в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбаланс в торговле и в экономическом развитии. Правительство решает задачи с учетом этих факторов и с учетом оценки рисков.
"Мы сконцентрировали ресурсы на приоритетах, которые определил президент, обеспечили быстрый старт национальным проектам, значительную долю в которых занимают те, что ориентированы на технологическое лидерство", - подчеркнул Мишустин.
Глава правительства РФ добавил, что даже Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. При формировании этого индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.