Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые преференции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на ФорумеПрезидент поручил правительству предложить и другие действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий. А также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы."Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей", – сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.По словам президента сегодня РФ имеет большие успехи в области развития биотехнологий, продолжит наращивать их развитие и готова к реализации совместных научных, образовательных и инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества на площадке БРИКС и других объединений.

