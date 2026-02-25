Рейтинг@Mail.ru
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/rossiyskie-kompanii-poluchat-nalogovye-lgoty-za-biotekhnologii-1153486165.html
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
Внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые преференции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T18:10
2026-02-25T18:18
владимир путин (политик)
россия
наука и технологии
новости
нанобиотехнологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153486402_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_1e6c730656454f4ef5135eab83651229.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые преференции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на ФорумеПрезидент поручил правительству предложить и другие действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий. А также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы."Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей", – сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.По словам президента сегодня РФ имеет большие успехи в области развития биотехнологий, продолжит наращивать их развитие и готова к реализации совместных научных, образовательных и инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества на площадке БРИКС и других объединений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужно развивать биотехнологии и экопроизводства - ученый"Им в голову нам не залезть": каких специалистов ИИ не заменит никогдаУченые Крыма получат 210 млн на развитие генетики и биотехнологий
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153486402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4a56f7482ff52721c561952b95c64ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, наука и технологии, новости, нанобиотехнологии
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии

Внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые льготы – Путин

18:10 25.02.2026 (обновлено: 18:18 25.02.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкФорум будущих технологий в Москве
Форум будущих технологий в Москве
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые преференции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на Форуме
"Предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют новые биотехнологии, чтобы компании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции", – сказал президент.
Президент поручил правительству предложить и другие действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий. А также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы.
"Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей", – сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
По словам президента сегодня РФ имеет большие успехи в области развития биотехнологий, продолжит наращивать их развитие и готова к реализации совместных научных, образовательных и инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества на площадке БРИКС и других объединений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крыму нужно развивать биотехнологии и экопроизводства - ученый
"Им в голову нам не залезть": каких специалистов ИИ не заменит никогда
Ученые Крыма получат 210 млн на развитие генетики и биотехнологий
 
Владимир Путин (политик)РоссияНаука и технологииНовостиНанобиотехнологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото
19:27"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
19:11Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:10Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
18:48Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
18:32В Севастополе объявлена воздушная тревога
18:27 Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
18:10Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
17:55В Севастополе остановили морской транспорт
17:43Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления
17:30Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
17:17Новые поезда запустят из Москвы и Смоленска в Крым
17:05В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
16:48Крым вышел на рекорд по налоговым доходам
16:38Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
16:31На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании
16:20В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны
16:14Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы
16:03На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
15:55Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
Лента новостейМолния