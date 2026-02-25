https://crimea.ria.ru/20260225/rossiyskie-kompanii-poluchat-nalogovye-lgoty-za-biotekhnologii-1153486165.html
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
Внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые преференции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T18:10
2026-02-25T18:10
2026-02-25T18:18
владимир путин (политик)
россия
наука и технологии
новости
нанобиотехнологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153486402_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_1e6c730656454f4ef5135eab83651229.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые преференции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на ФорумеПрезидент поручил правительству предложить и другие действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий. А также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы."Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей", – сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.По словам президента сегодня РФ имеет большие успехи в области развития биотехнологий, продолжит наращивать их развитие и готова к реализации совместных научных, образовательных и инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества на площадке БРИКС и других объединений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму нужно развивать биотехнологии и экопроизводства - ученый"Им в голову нам не залезть": каких специалистов ИИ не заменит никогдаУченые Крыма получат 210 млн на развитие генетики и биотехнологий
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153486402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4a56f7482ff52721c561952b95c64ac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, наука и технологии, новости, нанобиотехнологии
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
Внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые льготы – Путин
18:10 25.02.2026 (обновлено: 18:18 25.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Внедряющие новые биотехнологии компании должны получить налоговые преференции. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на Форуме
"Предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют новые биотехнологии, чтобы компании могли осуществлять долгосрочные планы, быстрее окупать инвестиции", – сказал президент.
Президент поручил правительству предложить и другие действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий. А также разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы.
"Прошу правительство быстрее построить долгосрочное видение, национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века. Учесть ее положения в программных документах, определяющих решение задач продовольственной и биобезопасности России, системное развитие здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, промышленности и других отраслей", – сказал Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий.
По словам президента сегодня РФ имеет большие успехи в области развития биотехнологий, продолжит наращивать их развитие и готова к реализации совместных научных, образовательных и инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества на площадке БРИКС и других объединений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: