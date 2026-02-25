Рейтинг@Mail.ru
Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214 - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/rossiya-nachinaet-proizvodstvo-srednemagistralnogo-laynera-tu-214-1153468410.html
Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214
Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214 - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214
Сертификация отечественного среднемагистрального лайнера Ту-214 завершена, начинается запуск производства этого самолета. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T13:10
2026-02-25T13:10
россия
самолет
авиация
михаил мишустин
государственная дума рф
правительство россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Сертификация отечественного среднемагистрального лайнера Ту-214 завершена, начинается запуск производства этого самолета. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе отчета перед Госдумой.Другими ключевыми проектами в авиастроении, над которыми продолжается работа, являются среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21, обновленный Superjet и турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114, добавил Мишустин.По словам главы правительства, также развивались беспилотные авиационные системы - инфраструктура для их испытаний и углубления компетенций в настоящий момент развернута примерно в трети регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
Новости
ru-RU
россия, самолет, авиация, михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии
Национальный авиационный инфраструктурный салон в Москве
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Сертификация отечественного среднемагистрального лайнера Ту-214 завершена, начинается запуск производства этого самолета. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе отчета перед Госдумой.
"В сфере авиастроения мы продолжили восстанавливать наши компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях, на материалах. В декабре завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214. Сейчас мы запускаем его в производство", - сказал премьер.
Другими ключевыми проектами в авиастроении, над которыми продолжается работа, являются среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21, обновленный Superjet и турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114, добавил Мишустин.
По словам главы правительства, также развивались беспилотные авиационные системы - инфраструктура для их испытаний и углубления компетенций в настоящий момент развернута примерно в трети регионов.
РоссияСамолетАвиацияМихаил МишустинГосударственная Дума РФПравительство России
 
Лента новостейМолния