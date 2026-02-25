https://crimea.ria.ru/20260225/rossiya-nachinaet-proizvodstvo-srednemagistralnogo-laynera-tu-214-1153468410.html

Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214

Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214 - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214

Сертификация отечественного среднемагистрального лайнера Ту-214 завершена, начинается запуск производства этого самолета. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T13:10

2026-02-25T13:10

2026-02-25T13:10

россия

самолет

авиация

михаил мишустин

государственная дума рф

правительство россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152946928_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_0d88d32e0adabcf5f97418826eee0ce2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Сертификация отечественного среднемагистрального лайнера Ту-214 завершена, начинается запуск производства этого самолета. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в ходе отчета перед Госдумой.Другими ключевыми проектами в авиастроении, над которыми продолжается работа, являются среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21, обновленный Superjet и турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114, добавил Мишустин.По словам главы правительства, также развивались беспилотные авиационные системы - инфраструктура для их испытаний и углубления компетенций в настоящий момент развернута примерно в трети регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самолет, авиация, михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии