"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"

"Росатом" создает биоинженерное сердце на изотопных батарейках
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца на "ядерных батарейках", сообщили в четверг в Госкорпорации.
"В настоящее время ученые "Росатома" работают в направлении создания биоинженерного сердца, полностью выращенного из клеток человека, для работы которого будут применяться миниатюрные изотопные батарейки, способные "запустить" сердце", – цитирует сообщение РИА Новости.
Как сообщается в Telegram-канале Госкорпорации, "Росатом" принимает участие в Форуме Будущих Технологий, который проходит 25 и 26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В частности компания представляет разработки в области ядерной медицины и биомедицинских технологий.
"Трехмерная модель циклотрона показывает, как производятся медицинские изотопы для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Стенд экспресс-оценки биологического возраста позволяет провести оценку нервной и сердечно‑сосудистой систем, состава тела, когнитивных функций", - перечислили в "Росатоме предствленные на одном из его стендов разработки.
Президент России Владимир Путин ранее в рамках своего выступдения на Форуме Будущих Технологий поручил Правительству РФ предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы, построить национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.
