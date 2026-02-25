https://crimea.ria.ru/20260225/rosatom-sozdaet-iskusstvennoe-serdtse-na-yadernykh-batareykakh-1153489307.html

"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"

Специалисты "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца на "ядерных батарейках", сообщили в четверг в Госкорпорации.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/30/293067_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_f6e5b63db5231ed90d938cebe4da0f07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца на "ядерных батарейках", сообщили в четверг в Госкорпорации.Как сообщается в Telegram-канале Госкорпорации, "Росатом" принимает участие в Форуме Будущих Технологий, который проходит 25 и 26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В частности компания представляет разработки в области ядерной медицины и биомедицинских технологий."Трехмерная модель циклотрона показывает, как производятся медицинские изотопы для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Стенд экспресс-оценки биологического возраста позволяет провести оценку нервной и сердечно‑сосудистой систем, состава тела, когнитивных функций", - перечислили в "Росатоме предствленные на одном из его стендов разработки.Президент России Владимир Путин ранее в рамках своего выступдения на Форуме Будущих Технологий поручил Правительству РФ предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы, построить национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологииУченые Крыма получат 210 млн на развитие генетики и биотехнологийИтоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное

2026

Новости

