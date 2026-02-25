Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках" - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/rosatom-sozdaet-iskusstvennoe-serdtse-na-yadernykh-batareykakh-1153489307.html
"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках" - РИА Новости Крым, 25.02.2026
"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
Специалисты "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца на "ядерных батарейках", сообщили в четверг в Госкорпорации. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T19:27
2026-02-25T19:27
росатом
кардиология
здоровье
медицина
россия
наука и технологии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/30/293067_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_f6e5b63db5231ed90d938cebe4da0f07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца на "ядерных батарейках", сообщили в четверг в Госкорпорации.Как сообщается в Telegram-канале Госкорпорации, "Росатом" принимает участие в Форуме Будущих Технологий, который проходит 25 и 26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В частности компания представляет разработки в области ядерной медицины и биомедицинских технологий."Трехмерная модель циклотрона показывает, как производятся медицинские изотопы для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Стенд экспресс-оценки биологического возраста позволяет провести оценку нервной и сердечно‑сосудистой систем, состава тела, когнитивных функций", - перечислили в "Росатоме предствленные на одном из его стендов разработки.Президент России Владимир Путин ранее в рамках своего выступдения на Форуме Будущих Технологий поручил Правительству РФ предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы, построить национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологииУченые Крыма получат 210 млн на развитие генетики и биотехнологийИтоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное
https://crimea.ria.ru/20260225/rossiyskie-kompanii-poluchat-nalogovye-lgoty-za-biotekhnologii-1153486165.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/30/293067_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_79b020ecec3dea3ea9f6c1c34db058c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росатом, кардиология, здоровье, медицина, россия, наука и технологии, новости
"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"

"Росатом" создает биоинженерное сердце на изотопных батарейках

19:27 25.02.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОперация. Архивное фото
Операция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Специалисты "Росатома" работают над созданием биоинженерного сердца на "ядерных батарейках", сообщили в четверг в Госкорпорации.
"В настоящее время ученые "Росатома" работают в направлении создания биоинженерного сердца, полностью выращенного из клеток человека, для работы которого будут применяться миниатюрные изотопные батарейки, способные "запустить" сердце", – цитирует сообщение РИА Новости.
Как сообщается в Telegram-канале Госкорпорации, "Росатом" принимает участие в Форуме Будущих Технологий, который проходит 25 и 26 февраля в Центре международной торговли в Москве. В частности компания представляет разработки в области ядерной медицины и биомедицинских технологий.
"Трехмерная модель циклотрона показывает, как производятся медицинские изотопы для диагностики и терапии онкологических заболеваний. Стенд экспресс-оценки биологического возраста позволяет провести оценку нервной и сердечно‑сосудистой систем, состава тела, когнитивных функций", - перечислили в "Росатоме предствленные на одном из его стендов разработки.
Президент России Владимир Путин ранее в рамках своего выступдения на Форуме Будущих Технологий поручил Правительству РФ предложить действенные механизмы развития и защиты внутреннего рынка биотехнологий, разработать сценарии их практического применения в отраслях отечественной экономики и социальной сферы, построить национальную стратегию формирования биоэкономики до середины XXI века.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
Ученые Крыма получат 210 млн на развитие генетики и биотехнологий
Итоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное
Форум будущих технологий в Москве
18:10
Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
 
РосатомКардиологияЗдоровьеМедицинаРоссияНаука и технологииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото
19:27"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
19:11Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:10Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
18:48Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
18:32В Севастополе объявлена воздушная тревога
18:27 Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
18:10Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
17:55В Севастополе остановили морской транспорт
17:43Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления
17:30Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
17:17Новые поезда запустят из Москвы и Смоленска в Крым
17:05В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
16:48Крым вышел на рекорд по налоговым доходам
16:38Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
16:31На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании
16:20В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны
16:14Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы
16:03На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
15:55Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
Лента новостейМолния