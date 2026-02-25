https://crimea.ria.ru/20260225/prigorod-simferopolya-obestochen-1153460855.html
Пригород Симферополя обесточен
Пригород Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Пригород Симферополя обесточен
Пригород Симферополя в среду утром остался без электроснабжения из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T08:40
2026-02-25T08:40
2026-02-25T08:40
крым
симферопольский район
электроэнергия
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152465760_0:0:787:443_1920x0_80_0_0_0f153bc0371a33488658e761dd311c06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Пригород Симферополя в среду утром остался без электроснабжения из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - указали в "Крымэнерго".В среду на Крым обрушилась непогода. С утра идет мокрый снег, в регионе объявлено экстренное предупреждение. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/11/1152465760_187:0:787:450_1920x0_80_0_0_36b0fa7c5b43c83b1fcf10254d9dfb83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
Пригород Симферополя обесточен
В Симферопольском районе Крыма семь сел остались без электричества