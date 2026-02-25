Рейтинг@Mail.ru
Пригород Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/prigorod-simferopolya-obestochen-1153460855.html
Пригород Симферополя обесточен
Пригород Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Пригород Симферополя обесточен
Пригород Симферополя в среду утром остался без электроснабжения из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Пригород Симферополя в среду утром остался без электроснабжения из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - указали в "Крымэнерго".В среду на Крым обрушилась непогода. С утра идет мокрый снег, в регионе объявлено экстренное предупреждение.
крым
симферопольский район
Новости
крым, симферопольский район, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
Пригород Симферополя обесточен

В Симферопольском районе Крыма семь сел остались без электричества

08:40 25.02.2026
 
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаЗаснеженные ЛЭП в Крыму
Заснеженные ЛЭП в Крыму
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Пригород Симферополя в среду утром остался без электроснабжения из-за аварий на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

Отмечается, что без света жители Трудолюбово, Чистенькое, Трехпрудное, Молочное, Перово, а также Фонтаны и Залесье.

"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - указали в "Крымэнерго".
В среду на Крым обрушилась непогода. С утра идет мокрый снег, в регионе объявлено экстренное предупреждение.
