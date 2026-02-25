https://crimea.ria.ru/20260225/postavki-oruzhiya-i-tekhniki-v-zonu-svo-vyrosli-na-desyatki-protsentov-1153473023.html

Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Поставки отдельных востребованных образцов вооружений и техники для российских воинских подразделений в зоне специальной военной операции выросли на десятки процентов. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.Мишустин отметил, что поддержка бойцов и членов их семей, как подчеркивал президент, является важнейшей задачей, долгом и ответственностью государства и всего общества."Сегодня в любом из 12 центров Социального фонда участники специальной военной операции могут пройти комплексную реабилитацию. Расходы на проезд, вы знаете, тоже компенсируются. И если понадобится, сотрудники сопровождают на протяжении всего процесса – от подачи заявки на лечение до выписки. Тысячи бойцов этой возможностью уже воспользовались", - отметил глава правительства.Кроме того, есть все условия, чтобы попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию или новую профессию. Тысячи участников СВО и члены их семей уже прошли такое обучение, добавил премьер-министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашинКрупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны РоссииВооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России

2026

Новости

