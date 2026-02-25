Рейтинг@Mail.ru
Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/postavki-oruzhiya-i-tekhniki-v-zonu-svo-vyrosli-na-desyatki-protsentov-1153473023.html
Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов
Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов
Поставки отдельных востребованных образцов вооружений и техники для российских воинских подразделений в зоне специальной военной операции выросли на десятки... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T13:35
2026-02-25T13:35
михаил мишустин
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
правительство россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151866450_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_e42e058e126865cc1abd9594f20782ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Поставки отдельных востребованных образцов вооружений и техники для российских воинских подразделений в зоне специальной военной операции выросли на десятки процентов. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.Мишустин отметил, что поддержка бойцов и членов их семей, как подчеркивал президент, является важнейшей задачей, долгом и ответственностью государства и всего общества."Сегодня в любом из 12 центров Социального фонда участники специальной военной операции могут пройти комплексную реабилитацию. Расходы на проезд, вы знаете, тоже компенсируются. И если понадобится, сотрудники сопровождают на протяжении всего процесса – от подачи заявки на лечение до выписки. Тысячи бойцов этой возможностью уже воспользовались", - отметил глава правительства.Кроме того, есть все условия, чтобы попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию или новую профессию. Тысячи участников СВО и члены их семей уже прошли такое обучение, добавил премьер-министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашинКрупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны РоссииВооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151866450_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_3af2eb6a82eee3b9a1c691ce376df8e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, правительство россии, новости
Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов

Поставки отдельных видов вооружений в зону СВО выросли на десятки процентов – Мишустин

13:35 25.02.2026
 
© ПАО "ОАК"Самолет Су-57
Самолет Су-57
© ПАО "ОАК"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Поставки отдельных востребованных образцов вооружений и техники для российских воинских подразделений в зоне специальной военной операции выросли на десятки процентов. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.
"Правительство обеспечивает Вооруженные силы страны, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением, техникой, финансовыми ресурсами. Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов", - сказал премьер.
Мишустин отметил, что поддержка бойцов и членов их семей, как подчеркивал президент, является важнейшей задачей, долгом и ответственностью государства и всего общества.
"Сегодня в любом из 12 центров Социального фонда участники специальной военной операции могут пройти комплексную реабилитацию. Расходы на проезд, вы знаете, тоже компенсируются. И если понадобится, сотрудники сопровождают на протяжении всего процесса – от подачи заявки на лечение до выписки. Тысячи бойцов этой возможностью уже воспользовались", - отметил глава правительства.
Кроме того, есть все условия, чтобы попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию или новую профессию. Тысячи участников СВО и члены их семей уже прошли такое обучение, добавил премьер-министр.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия РФ получила новую партию обновленных эвакуационных бронемашин
Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России
Вооружение и техника – какие задачи поставлены перед ОПК для армии России
 
Михаил МишустинНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотПравительство РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США
15:02Уникальные препараты от рака и аллергии появятся на рынке РФ в 2027 году
14:55Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства
14:49До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
14:41Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО снизилась до 502,1 млрд рублей
14:27Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия
14:16Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
14:08В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам
13:59Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России
13:41Армия РФ ликвидировала 1300 украинских боевиков и разбила склады БПЛА
13:35Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов
13:25В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
13:15Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах
13:10Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214
12:57В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году
12:50МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
Лента новостейМолния