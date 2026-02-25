Рейтинг@Mail.ru
Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/poezd-moskva--simferopol-pomenyaet-raspisanie-1153487112.html
Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
Двухэтажный поезд "Таврия" №167/168 будет курсировать по расписанию скорого поезда №17/18 из Москвы в Симферополь и обратно один раз в четыре дня. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T19:10
2026-02-25T19:10
москва
симферополь
поезд "таврия"
железная дорога
гранд сервис экспресс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153487250_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_89ebcbd30acc58d0c8c7110c83f56ab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Двухэтажный поезд "Таврия" №167/168 будет курсировать по расписанию скорого поезда №17/18 из Москвы в Симферополь и обратно один раз в четыре дня. Об этом проинформировали в четверг в пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В компании напомнили, что с конца апреля движение поезда №17/18 сообщением Москва – Симферополь будет значительно ускорено. Состав будет доезжать от Москвы до Керчи за 24 часа, а общее время до Симферополя составит 29 часов 40 минут. В обратную сторону поезд будет проходить маршрут за 29 часов 14 минут. Одноэтажный поезд №17/18 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня."Продажа билетов на 25 мая уже открыта, в дальнейшем билеты будут поступать в продажу за 90 суток до даты отправления", – добавили в пресс-службе.Во время курортного сезона в Крым будут курсировать новые поезда из Москвы и Смоленска, сообщили ранее в среду в "Гранд Сервис Экспресс". Также через день будут курсировать беспересадочные вагоны Белгород – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездахВ Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоныЛетом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
москва
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153487250_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_51fc1332b600874e8181cae2b01fc406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, симферополь, поезд "таврия", железная дорога, гранд сервис экспресс
Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание

Двухэтажный поезд Москва – Симферополь поменяет расписание

19:10 25.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Двухэтажный поезд "Таврия"
Двухэтажный поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Двухэтажный поезд "Таврия" №167/168 будет курсировать по расписанию скорого поезда №17/18 из Москвы в Симферополь и обратно один раз в четыре дня. Об этом проинформировали в четверг в пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Начиная с конца мая один раз в четыре дня расписанием поезда №17/18 будет ходить двухэтажный поезд №167/168. В первый рейс из Симферополя он отправится 25 мая в 13:10 и прибудет в Москву на следующий день в 18:24, из Москвы первый рейс запланирован на 27 мая в 14:40 с прибытием в Симферополь на следующий день в 20:20", – сказано в сообщении.
В компании напомнили, что с конца апреля движение поезда №17/18 сообщением Москва – Симферополь будет значительно ускорено. Состав будет доезжать от Москвы до Керчи за 24 часа, а общее время до Симферополя составит 29 часов 40 минут. В обратную сторону поезд будет проходить маршрут за 29 часов 14 минут. Одноэтажный поезд №17/18 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня.
"Продажа билетов на 25 мая уже открыта, в дальнейшем билеты будут поступать в продажу за 90 суток до даты отправления", – добавили в пресс-службе.
Во время курортного сезона в Крым будут курсировать новые поезда из Москвы и Смоленска, сообщили ранее в среду в "Гранд Сервис Экспресс". Также через день будут курсировать беспересадочные вагоны Белгород – Симферополь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездах
В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны
Летом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
 
МоскваСимферопольПоезд "Таврия"Железная дорогаГранд Сервис Экспресс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В Симферополе началось благоустройство в 25 тысяч "квадратов" - фото
19:27"Росатом" создает искусственное сердце на "ядерных батарейках"
19:11Воздушную тревогу в Севастополе отменили
19:10Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
18:48Центры инженерных биоразработок появятся в регионах РФ
18:32В Севастополе объявлена воздушная тревога
18:27 Что значило заявление Путина об угрозах "Турецкому" и "Голубому" потокам
18:10Российские компании получат налоговые льготы за биотехнологии
17:55В Севастополе остановили морской транспорт
17:43Бурный Салгир в Симферополе – грозят ли городу подтопления
17:30Снегопад с сильным холодным ветром накроют Крым
17:17Новые поезда запустят из Москвы и Смоленска в Крым
17:05В Крыму землю инвесторам будут давать в аренду без торгов - условие
16:48Крым вышел на рекорд по налоговым доходам
16:38Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
16:31На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании
16:20В Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоны
16:14Аграрии со школьной скамьи: в Крыму открывают агротехноклассы
16:03На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
15:55Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
Лента новостейМолния