Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Двухэтажный поезд "Таврия" №167/168 будет курсировать по расписанию скорого поезда №17/18 из Москвы в Симферополь и обратно один раз в четыре дня. Об этом проинформировали в четверг в пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В компании напомнили, что с конца апреля движение поезда №17/18 сообщением Москва – Симферополь будет значительно ускорено. Состав будет доезжать от Москвы до Керчи за 24 часа, а общее время до Симферополя составит 29 часов 40 минут. В обратную сторону поезд будет проходить маршрут за 29 часов 14 минут. Одноэтажный поезд №17/18 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня."Продажа билетов на 25 мая уже открыта, в дальнейшем билеты будут поступать в продажу за 90 суток до даты отправления", – добавили в пресс-службе.Во время курортного сезона в Крым будут курсировать новые поезда из Москвы и Смоленска, сообщили ранее в среду в "Гранд Сервис Экспресс". Также через день будут курсировать беспересадочные вагоны Белгород – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездахВ Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоныЛетом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд
