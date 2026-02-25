https://crimea.ria.ru/20260225/poezd-moskva--simferopol-pomenyaet-raspisanie-1153487112.html

Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание

Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Поезд Москва – Симферополь поменяет расписание

Двухэтажный поезд "Таврия" №167/168 будет курсировать по расписанию скорого поезда №17/18 из Москвы в Симферополь и обратно один раз в четыре дня. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T19:10

2026-02-25T19:10

2026-02-25T19:10

москва

симферополь

поезд "таврия"

железная дорога

гранд сервис экспресс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153487250_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_89ebcbd30acc58d0c8c7110c83f56ab9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Двухэтажный поезд "Таврия" №167/168 будет курсировать по расписанию скорого поезда №17/18 из Москвы в Симферополь и обратно один раз в четыре дня. Об этом проинформировали в четверг в пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В компании напомнили, что с конца апреля движение поезда №17/18 сообщением Москва – Симферополь будет значительно ускорено. Состав будет доезжать от Москвы до Керчи за 24 часа, а общее время до Симферополя составит 29 часов 40 минут. В обратную сторону поезд будет проходить маршрут за 29 часов 14 минут. Одноэтажный поезд №17/18 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня."Продажа билетов на 25 мая уже открыта, в дальнейшем билеты будут поступать в продажу за 90 суток до даты отправления", – добавили в пресс-службе.Во время курортного сезона в Крым будут курсировать новые поезда из Москвы и Смоленска, сообщили ранее в среду в "Гранд Сервис Экспресс". Также через день будут курсировать беспересадочные вагоны Белгород – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездахВ Крым из Оренбурга впервые запустят беспересадочные вагоныЛетом из Москвы в Феодосию запустят новый поезд

москва

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, симферополь, поезд "таврия", железная дорога, гранд сервис экспресс