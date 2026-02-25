Рейтинг@Mail.ru
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/pod-feodosiey-inomarka-vyletela-s-dorogi-i-perevernulas-1153474686.html
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
В Крыму на трассе Таврида опрокинулась машина, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T14:16
2026-02-25T14:16
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
трасса таврида
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153474546_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_6f684712c3e8c8d514b1533390008e47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Таврида опрокинулась машина, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Авария произошла в среду около села Степное. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.К ликвидации последствий ДТП привлекались 9 человек и 3 единицы техники.Ранее в Севастополе один человек пострадал в столкновении двух иномарок. Также на улице Вакуленчука в результате аварии, которую спровоцировал неопытный водитель, пострадала 13-летняя школьница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153474546_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_6b0113bcde9a4fdac95b64f18ac06104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, трасса таврида, гу мчс рф по республике крым
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась

В ДТП с "перевертышем" под Феодосией пострадал водитель иномарки

14:16 25.02.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПод Феодосией иномарка вылетела с дороги - МЧС
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги - МЧС
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Таврида опрокинулась машина, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Авария произошла в среду около села Степное. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.
"Огнеборцы с помощью носилок транспортировали пострадавшего в машину скорой помощи для госпитализации в Феодосийскую городскую больницу. Деблокация не проводилась", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий ДТП привлекались 9 человек и 3 единицы техники.
Ранее в Севастополе один человек пострадал в столкновении двух иномарок. Также на улице Вакуленчука в результате аварии, которую спровоцировал неопытный водитель, пострадала 13-летняя школьница.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаТрасса ТавридаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США
15:02Уникальные препараты от рака и аллергии появятся на рынке РФ в 2027 году
14:55Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства
14:49До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
14:41Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО снизилась до 502,1 млрд рублей
14:27Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия
14:16Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
14:08В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам
13:59Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России
13:41Армия РФ ликвидировала 1300 украинских боевиков и разбила склады БПЛА
13:35Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов
13:25В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
13:15Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах
13:10Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214
12:57В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году
12:50МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
Лента новостейМолния