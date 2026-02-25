https://crimea.ria.ru/20260225/pod-feodosiey-inomarka-vyletela-s-dorogi-i-perevernulas-1153474686.html
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
В Крыму на трассе Таврида опрокинулась машина, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Таврида опрокинулась машина, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Авария произошла в среду около села Степное. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС.К ликвидации последствий ДТП привлекались 9 человек и 3 единицы техники.Ранее в Севастополе один человек пострадал в столкновении двух иномарок. Также на улице Вакуленчука в результате аварии, которую спровоцировал неопытный водитель, пострадала 13-летняя школьница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
