Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В центре аудитории – мужчина в белом халате. Он аккуратно пеленает крошечного младенца и комментирует каждый шаг. Вокруг – другие будущие папы сосредоточенно запоминают, как правильно держать малыша, чтобы не навредить, как купать, чтобы не напугать, и как справиться с подгузником. Это не кадры какого-то фильма, а будни новой школы ответственного отцовства в Крыму, которая открылась при роддоме №2."Я думал, все будет проще"Руслан Курбан – один из первых учеников школы. Его жена скоро родит первенца, и Руслан решил: он не будет стоять в стороне. Он будет рядом – по-настоящему рядом.На первом занятии Руслан осознал: мир отцовства – это целая вселенная со своим множеством нюансов и тонкостей. Поэтому стал приходить на занятия еще и еще. За три посещения он освоил то, что раньше ему казалось какой-то магией: пеленание – это не просто заворачивание в ткань, а создание чувства безопасности у малыша, в одевании важная каждая пуговка, а смена подгузника требует определенной ловкости."Все эти действия – базовые, они буду происходить каждый день, поэтому важно все довести до автоматизма. Потому я и продолжаю сюда приходить. Я хочу быть уверен, что смогу помочь своей жене. Она носит в себе наше будущее счастье, поэтому я должен любить ее и всячески поддерживать. И поддерживать качественно", – подчеркнул Руслан.Когда папа – не зритель, а участникИнициатива школы родилась у сотрудников роддома при поддержке главврача Ильи Глазкова. Медработники убеждены: семья – это команда, где у каждого своя важная роль."Мама учится всему в роддоме: как обрабатывать пупок, подмывать малыша, понимать его сигналы. А папа? Папа часто остается лишь с теоретическими знаниями. И мы решили, что надо помочь получить и практические. Потому что хороший папа – это не тот, кто просто присутствует. Это тот, кто умеет", – объяснил Глазков.По его словам, занятия в школе – не скучные лекции, а живые уроки с практикой. Здесь учат не только руки, но и сердце: как почувствовать малыша, как уловить его настроение, как стать для него опорой с первых минут жизни.Атмосферу создают и сами врачи, ведущие занятие, – те, кто знает о родительстве не понаслышке. Например, один из них совсем недавно сам стал папой и теперь делится не только профессиональными навыками, но и личным опытом, эмоциями, радостью отцовства.Обучить как можно больше папПока что в школе запланированы пять занятий, но, если интерес сохранится, программу сделают регулярной и, возможно, расширят – откроют подобные курсы в женских консультациях."Мы сделали первый шаг. Сначала даже не знали, нужно ли это вообще, а теперь видим: нужно. Если хотя бы по 6-7 пап будут постоянными учениками – значит, это не просто мода, а новая норма. Норма ответственного отцовства", – подытожил главврач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

