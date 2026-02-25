Рейтинг@Mail.ru
Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/papy-idut-na-uchebu-v-krymu-otkrylas-shkola-otvetstvennogo-ottsovstva-1153475601.html
Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства
Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства
В центре аудитории – мужчина в белом халате. Он аккуратно пеленает крошечного младенца и комментирует каждый шаг. Вокруг – другие будущие папы сосредоточенно... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T14:55
2026-02-25T14:55
родильный дом
илья глазков
симферополь
крым
семья
дети
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153469937_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_310a96761692b17b4699ef5851ecf405.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В центре аудитории – мужчина в белом халате. Он аккуратно пеленает крошечного младенца и комментирует каждый шаг. Вокруг – другие будущие папы сосредоточенно запоминают, как правильно держать малыша, чтобы не навредить, как купать, чтобы не напугать, и как справиться с подгузником. Это не кадры какого-то фильма, а будни новой школы ответственного отцовства в Крыму, которая открылась при роддоме №2."Я думал, все будет проще"Руслан Курбан – один из первых учеников школы. Его жена скоро родит первенца, и Руслан решил: он не будет стоять в стороне. Он будет рядом – по-настоящему рядом.На первом занятии Руслан осознал: мир отцовства – это целая вселенная со своим множеством нюансов и тонкостей. Поэтому стал приходить на занятия еще и еще. За три посещения он освоил то, что раньше ему казалось какой-то магией: пеленание – это не просто заворачивание в ткань, а создание чувства безопасности у малыша, в одевании важная каждая пуговка, а смена подгузника требует определенной ловкости."Все эти действия – базовые, они буду происходить каждый день, поэтому важно все довести до автоматизма. Потому я и продолжаю сюда приходить. Я хочу быть уверен, что смогу помочь своей жене. Она носит в себе наше будущее счастье, поэтому я должен любить ее и всячески поддерживать. И поддерживать качественно", – подчеркнул Руслан.Когда папа – не зритель, а участникИнициатива школы родилась у сотрудников роддома при поддержке главврача Ильи Глазкова. Медработники убеждены: семья – это команда, где у каждого своя важная роль."Мама учится всему в роддоме: как обрабатывать пупок, подмывать малыша, понимать его сигналы. А папа? Папа часто остается лишь с теоретическими знаниями. И мы решили, что надо помочь получить и практические. Потому что хороший папа – это не тот, кто просто присутствует. Это тот, кто умеет", – объяснил Глазков.По его словам, занятия в школе – не скучные лекции, а живые уроки с практикой. Здесь учат не только руки, но и сердце: как почувствовать малыша, как уловить его настроение, как стать для него опорой с первых минут жизни.Атмосферу создают и сами врачи, ведущие занятие, – те, кто знает о родительстве не понаслышке. Например, один из них совсем недавно сам стал папой и теперь делится не только профессиональными навыками, но и личным опытом, эмоциями, радостью отцовства.Обучить как можно больше папПока что в школе запланированы пять занятий, но, если интерес сохранится, программу сделают регулярной и, возможно, расширят – откроют подобные курсы в женских консультациях."Мы сделали первый шаг. Сначала даже не знали, нужно ли это вообще, а теперь видим: нужно. Если хотя бы по 6-7 пап будут постоянными учениками – значит, это не просто мода, а новая норма. Норма ответственного отцовства", – подытожил главврач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240526/v-zhizni-vazhno-nayti-neravnodushnogo-vracha-istoriya-semi-medikov-iz-kryma-1137494918.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153469937_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_19cc4d56f6ba3f91616549d7bb74f7a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родильный дом, илья глазков, симферополь, крым, семья, дети, новости крыма
Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства

В Крыму будущих отцов начали обучать всем навыкам для ухода за новорожденными

14:55 25.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму впервые запустили "Школу ответственного отцовства"
В Крыму впервые запустили Школу ответственного отцовства - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В центре аудитории – мужчина в белом халате. Он аккуратно пеленает крошечного младенца и комментирует каждый шаг. Вокруг – другие будущие папы сосредоточенно запоминают, как правильно держать малыша, чтобы не навредить, как купать, чтобы не напугать, и как справиться с подгузником. Это не кадры какого-то фильма, а будни новой школы ответственного отцовства в Крыму, которая открылась при роддоме №2.
"Я думал, все будет проще"
Руслан Курбан – один из первых учеников школы. Его жена скоро родит первенца, и Руслан решил: он не будет стоять в стороне. Он будет рядом – по-настоящему рядом.
"Я понимал: ей будет тяжело. Это первый ребенок, первый опыт. И, конечно же, я хочу всячески ей помочь. А навыком и знаний у меня нет. Поэтому естественно воспользовался такой возможностью получить не только теоретические, но и практические знания", – рассказал Руслан.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму впервые запустили "Школу ответственного отцовства"
В Крыму впервые запустили Школу ответственного отцовства - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На первом занятии Руслан осознал: мир отцовства – это целая вселенная со своим множеством нюансов и тонкостей. Поэтому стал приходить на занятия еще и еще. За три посещения он освоил то, что раньше ему казалось какой-то магией: пеленание – это не просто заворачивание в ткань, а создание чувства безопасности у малыша, в одевании важная каждая пуговка, а смена подгузника требует определенной ловкости.
"Все эти действия – базовые, они буду происходить каждый день, поэтому важно все довести до автоматизма. Потому я и продолжаю сюда приходить. Я хочу быть уверен, что смогу помочь своей жене. Она носит в себе наше будущее счастье, поэтому я должен любить ее и всячески поддерживать. И поддерживать качественно", – подчеркнул Руслан.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму впервые запустили "Школу ответственного отцовства"
В Крыму впервые запустили Школу ответственного отцовства - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Когда папа – не зритель, а участник

Инициатива школы родилась у сотрудников роддома при поддержке главврача Ильи Глазкова. Медработники убеждены: семья – это команда, где у каждого своя важная роль.
"Мама учится всему в роддоме: как обрабатывать пупок, подмывать малыша, понимать его сигналы. А папа? Папа часто остается лишь с теоретическими знаниями. И мы решили, что надо помочь получить и практические. Потому что хороший папа – это не тот, кто просто присутствует. Это тот, кто умеет", – объяснил Глазков.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный врач Симферопольского роддома №2 Илья Глазков
Главный врач Симферопольского роддома №2 Илья Глазков - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Главный врач Симферопольского роддома №2 Илья Глазков
По его словам, занятия в школе – не скучные лекции, а живые уроки с практикой. Здесь учат не только руки, но и сердце: как почувствовать малыша, как уловить его настроение, как стать для него опорой с первых минут жизни.
Атмосферу создают и сами врачи, ведущие занятие, – те, кто знает о родительстве не понаслышке. Например, один из них совсем недавно сам стал папой и теперь делится не только профессиональными навыками, но и личным опытом, эмоциями, радостью отцовства.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму впервые запустили "Школу ответственного отцовства"
В Крыму впервые запустили Школу ответственного отцовства - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Обучить как можно больше пап

Пока что в школе запланированы пять занятий, но, если интерес сохранится, программу сделают регулярной и, возможно, расширят – откроют подобные курсы в женских консультациях.
"Мы сделали первый шаг. Сначала даже не знали, нужно ли это вообще, а теперь видим: нужно. Если хотя бы по 6-7 пап будут постоянными учениками – значит, это не просто мода, а новая норма. Норма ответственного отцовства", – подытожил главврач.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Династия Белобаба-Борозенных-Чернооких - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
26 мая 2024, 19:46Династии Крыма
В жизни важно найти неравнодушного врача: история семьи медиков из Крыма
 
Родильный домИлья ГлазковСимферопольКрымсемьядетиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17В Севастополе объем экспорта в 2025 году превысил 3 миллиона долларов США
15:02Уникальные препараты от рака и аллергии появятся на рынке РФ в 2027 году
14:55Папы идут на учебу: в Крыму открылась школа ответственного отцовства
14:49До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
14:41Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО снизилась до 502,1 млрд рублей
14:27Храм в Массандре пошел трещинами – что говорят власти и митрополия
14:16Под Феодосией иномарка вылетела с дороги и перевернулась
14:08В Крыму изменили порядок выплаты премий Госсовета соцработникам
13:59Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России
13:41Армия РФ ликвидировала 1300 украинских боевиков и разбила склады БПЛА
13:35Поставки оружия и техники в зону СВО выросли на десятки процентов
13:25В Крыму стартовала образовательная программа для студентов-инженеров
13:15Крым накрыло снегом - оперативная обстановка на дорогах
13:10Россия начинает производство среднемагистрального лайнера Ту-214
12:57В новых регионах РФ восстановили более 2500 километров дорог в 2025 году
12:50МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
Лента новостейМолния