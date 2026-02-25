https://crimea.ria.ru/20260225/orban-vengriya-razmestit-voennykh-i-tekhniku-vblizi-klyuchevykh-energoobektov-1153478467.html
Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявил премьер-министр...
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Венгерский премьер добавил, что в районе, граничащем с Украиной, будут запрещены полеты беспилотников.Также Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.*запрещена в РФ как экстремистская
венгрия
украина
Орбан: Венгрия разместит вблизи ключевых энергообъектов военных и технику
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер добавил, что в районе, граничащем с Украиной, будут запрещены полеты беспилотников.
Также Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической инфраструктуры", - сказал Орбан в видеообращении.
*запрещена в РФ как экстремистская
