Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов
2026-02-25T15:55
2026-02-25T15:55
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138673415_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_57f5db7cc2e49b7dd94ab1b626f60153.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Венгерский премьер добавил, что в районе, граничащем с Украиной, будут запрещены полеты беспилотников.Также Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.*запрещена в РФ как экстремистская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138673415_34:0:945:683_1920x0_80_0_0_78a610bfdd2e1c0b3e98c7841d9f77fb.jpg
1920
1920
true
Венгрия разместит военных и технику вблизи ключевых энергообъектов

Орбан: Венгрия разместит вблизи ключевых энергообъектов военных и технику

15:55 25.02.2026
 
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер добавил, что в районе, граничащем с Украиной, будут запрещены полеты беспилотников.
Также Венгрия усилит охрану критической энергоинфраструктуры с целью защиты ее от дальнейших враждебных действий Украины, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Украина готовит дальнейшие действия по нарушению работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической инфраструктуры", - сказал Орбан в видеообращении.
*запрещена в РФ как экстремистская
