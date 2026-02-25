Рейтинг@Mail.ru
Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида
Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида
Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида
На Кубани 37-летняя медработница обещала пациенту с инвалидностью помочь с переводом миллиона рублей, из которого 250 тысяч присвоила. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Кубани 37-летняя медработница обещала пациенту с инвалидностью помочь с переводом миллиона рублей, из которого 250 тысяч присвоила. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, инцидент произошел в Ейске. С просьбой перевести себе с его карты деньги и зачислить на указанные им счета к фигурантке обратился сам потерпевший.Уголовное дело по статье о присвоении или растрате направлено в суд. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший муж обворовал крымчанку за отказ идти на свиданиеВ Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операциюВ Крыму рецидивисты украли инвалидную коляску у спящего
Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида

На Кубани медработница украла 250 тысяч рублей у пациента с инвалидностью

20:32 25.02.2026
 
Смартфоны
Смартфоны - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Кубани 37-летняя медработница обещала пациенту с инвалидностью помочь с переводом миллиона рублей, из которого 250 тысяч присвоила. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, инцидент произошел в Ейске. С просьбой перевести себе с его карты деньги и зачислить на указанные им счета к фигурантке обратился сам потерпевший.

"Женщина сняла деньги, из которых 750 тысяч рублей перевела, а оставшиеся 250 тысяч рублей присвоила и потратила", – сообщили в полиции.

Уголовное дело по статье о присвоении или растрате направлено в суд. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бывший муж обворовал крымчанку за отказ идти на свидание
В Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операцию
В Крыму рецидивисты украли инвалидную коляску у спящего
 
