https://crimea.ria.ru/20260225/obeschala-pomoch-i-obvorovala-na-kubani-medrabotnitsa-obmanula-invalida-1153481274.html
Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида
Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида
На Кубани 37-летняя медработница обещала пациенту с инвалидностью помочь с переводом миллиона рублей, из которого 250 тысяч присвоила. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T20:32
2026-02-25T20:32
2026-02-25T20:32
происшествия
кубань
мвд по краснодарскому краю
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122290370_0:162:2570:1608_1920x0_80_0_0_e83c65c6ad27b00d365bc188c19eb6b0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Кубани 37-летняя медработница обещала пациенту с инвалидностью помочь с переводом миллиона рублей, из которого 250 тысяч присвоила. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, инцидент произошел в Ейске. С просьбой перевести себе с его карты деньги и зачислить на указанные им счета к фигурантке обратился сам потерпевший.Уголовное дело по статье о присвоении или растрате направлено в суд. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший муж обворовал крымчанку за отказ идти на свиданиеВ Крыму у слепого пенсионера украли деньги на операциюВ Крыму рецидивисты украли инвалидную коляску у спящего
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122290370_286:0:2570:1713_1920x0_80_0_0_5d334808461b08b39b2bad1bf5c83043.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кубань, мвд по краснодарскому краю, новости, краснодарский край
Обещала помочь и обворовала: на Кубани медработница обманула инвалида
На Кубани медработница украла 250 тысяч рублей у пациента с инвалидностью