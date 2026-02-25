https://crimea.ria.ru/20260225/novye-poezda-zapustyat-iz-moskvy-i-smolenska-v-krym-1153483836.html
Новые поезда запустят из Москвы и Смоленска в Крым
2026-02-25T17:17
2026-02-25T17:17
2026-02-25T17:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Во время курортного сезона в Крым будут курсировать новые поезда из Москвы и Смоленска, сообщают в "Гранд Сервис Экспресс".Речь идет о поездах №453/454 Москва (Киевский вокзал) – Симферополь и №473/474 Смоленск – Симферополь. Оба состава будут ходить один раз в четыре дня. При этом на участке Брянск – Симферополь они будут следовать по единому графику. Благодаря этому у жителей Брянска, Орла и Курска появится возможность уехать в Крым через день.Также через день будут курсировать беспересадочные вагоны Белгород – Симферополь. Их будут поочередно включать в составы обоих поездов.Из Симферополя в Москву этот поезд впервые отправится 25 мая в 12:30. Прибытие в столицу запланировано через день в 14:30.Вагоны из Белгорода отправятся в первый рейс 28 мая в 00:25. В Курске их прицепят к поезду №453/454. Первый рейс из Симферополя для этих вагонов назначен на 25 мая. Чтобы обеспечить движение через день, их будут также включать в поезд №473/474.Поезд №473/474 из Смоленска отправится в первый рейс 29 мая в 19:21. Он проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону. В Симферополь состав прибудет через день в 17:05. В обратном направлении первый рейс запланирован на 27 мая в 12:30."В составы поездов будут включены купейные вагоны классов 2К, 2Л и 2Э, а также плацкартные вагоны 3У и 3Л", – уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".Ранее сообщалось, что перевозчик открыл продажу билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ с 1 марта вступают в силу правила проезда в туристических поездахВ Севастополь из Мурманска: перевозчик открыл продажу билетов на поездаОткрыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
17:17 25.02.2026 (обновлено: 17:22 25.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Во время курортного сезона в Крым будут курсировать новые поезда из Москвы и Смоленска, сообщают в "Гранд Сервис Экспресс".
Речь идет о поездах №453/454 Москва (Киевский вокзал) – Симферополь и №473/474 Смоленск – Симферополь. Оба состава будут ходить один раз в четыре дня. При этом на участке Брянск – Симферополь они будут следовать по единому графику. Благодаря этому у жителей Брянска, Орла и Курска появится возможность уехать в Крым через день.
Также через день будут курсировать беспересадочные вагоны Белгород – Симферополь. Их будут поочередно включать в составы обоих поездов.
"В первый рейс поезд №453/454 отправится с Киевского вокзала Москвы 27 мая в 17:40. Он проследует через Калугу, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону. Прибытие в Симферополь – через день в 17:05", – рассказали в компании-перевозчике.
Из Симферополя в Москву этот поезд впервые отправится 25 мая в 12:30. Прибытие в столицу запланировано через день в 14:30.
Вагоны из Белгорода отправятся в первый рейс 28 мая в 00:25. В Курске их прицепят к поезду №453/454. Первый рейс из Симферополя для этих вагонов назначен на 25 мая. Чтобы обеспечить движение через день, их будут также включать в поезд №473/474.
Поезд №473/474 из Смоленска отправится в первый рейс 29 мая в 19:21. Он проследует через Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Ростов-на-Дону. В Симферополь состав прибудет через день в 17:05. В обратном направлении первый рейс запланирован на 27 мая в 12:30.
"В составы поездов будут включены купейные вагоны классов 2К, 2Л и 2Э, а также плацкартные вагоны 3У и 3Л", – уточнили в "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее сообщалось
, что перевозчик открыл продажу билетов на летние поезда "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь с вагонами беспересадочного сообщения из Оренбурга.
