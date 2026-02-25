https://crimea.ria.ru/20260225/novak-rasskazal-o-sostoyanii-rynka-topliva-v-rossii-1153482620.html
Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
Ситуация на топливном рынке России абсолютно стабильна, объемы производства не только покрывают спрос, но и позволяют накапливать топливо, сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России абсолютно стабильна, объемы производства не только покрывают спрос, но и позволяют накапливать топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.Он подчеркнул, что период частичного дефицита прекращен: нефтеперерабатывающие заводы завершают ремонт, а плановые работы производятся в сроки.Кроме того, Новак отметил, что правительство РФ приняло решение о контроле цен на топливо: стоимость не должна превышать инфляцию.Ранее сообщалось, что в России введен запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов для непроизводителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с топливом на Кубе критическая - КремльВ Крыму сформирован запас топлива на случай сбоев поставокДефицит топлива в Херсонской области – фейк
Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
