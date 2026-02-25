Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России
Ситуация на топливном рынке России абсолютно стабильна, объемы производства не только покрывают спрос, но и позволяют накапливать топливо, сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T16:38
2026-02-25T16:38
новости
александр новак
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
бензин
правительство россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России абсолютно стабильна, объемы производства не только покрывают спрос, но и позволяют накапливать топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.Он подчеркнул, что период частичного дефицита прекращен: нефтеперерабатывающие заводы завершают ремонт, а плановые работы производятся в сроки.Кроме того, Новак отметил, что правительство РФ приняло решение о контроле цен на топливо: стоимость не должна превышать инфляцию.Ранее сообщалось, что в России введен запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов для непроизводителей.
новости, александр новак, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, бензин, правительство россии
Новак рассказал о состоянии рынка топлива в России

Ситуация на топливном рынке России абсолютно стабильна – Новак

16:38 25.02.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Ситуация на топливном рынке России абсолютно стабильна, объемы производства не только покрывают спрос, но и позволяют накапливать топливо, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

"В настоящее время ситуация абсолютно стабильная. Объемы производства позволяют обеспечивать не только спрос, который есть на рынке, но и накопление запасов для того, чтобы увеличить их объемы на период повышенного летнего спроса", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что период частичного дефицита прекращен: нефтеперерабатывающие заводы завершают ремонт, а плановые работы производятся в сроки.
Кроме того, Новак отметил, что правительство РФ приняло решение о контроле цен на топливо: стоимость не должна превышать инфляцию.
Ранее сообщалось, что в России введен запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов нефтепродуктов для непроизводителей.
Александр Новак, Топливо, Топливо в Крыму, Дизельное топливо, Бензин, Правительство России
 
