Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ
Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе пять дронов уничтожен над акваторией Черного моря, по три – над территориями Курской области и Республики Крым, еще два БПЛА - над Брянской областью, уточнили в российском оборонном ведомстве.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотников над территорией Крыма и три – над акваторией Черного моря. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морямиДо 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской областиНочная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников
20:24 25.02.2026 (обновлено: 20:29 25.02.2026)