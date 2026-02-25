Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/nad-krymom-i-chernym-morem-sbity-vosem-dronov-vsu-1153491327.html
Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ
Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ
Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T20:24
2026-02-25T20:29
крым
новости крыма
срочные новости крыма
атаки всу
атаки всу на крым
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе пять дронов уничтожен над акваторией Черного моря, по три – над территориями Курской области и Республики Крым, еще два БПЛА - над Брянской областью, уточнили в российском оборонном ведомстве.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотников над территорией Крыма и три – над акваторией Черного моря. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20260225/do-7-chelovek-vyroslo-chislo-zhertv-udara-vsu-po-smolenskoy-oblasti-1153475930.html
крым
крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ

Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ - Минобороны

20:24 25.02.2026 (обновлено: 20:29 25.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 14:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В том числе пять дронов уничтожен над акваторией Черного моря, по три – над территориями Курской области и Республики Крым, еще два БПЛА - над Брянской областью, уточнили в российском оборонном ведомстве.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотников над территорией Крыма и три – над акваторией Черного моря. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА.
14:49
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
 
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
