https://crimea.ria.ru/20260225/nad-krymom-i-chernym-morem-sbity-vosem-dronov-vsu-1153491327.html

Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ

Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 25.02.2026

Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ

Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T20:24

2026-02-25T20:24

2026-02-25T20:29

крым

новости крыма

срочные новости крыма

атаки всу

атаки всу на крым

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом и Черным морем сбиты восемь дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе пять дронов уничтожен над акваторией Черного моря, по три – над территориями Курской области и Республики Крым, еще два БПЛА - над Брянской областью, уточнили в российском оборонном ведомстве.В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотников над территорией Крыма и три – над акваторией Черного моря. Всего за ночь над регионами России сбили 69 БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила 5 украинских дронов над Черным и Азовским морямиДо 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской областиНочная атака ВСУ на Крым - сбиты 35 беспилотников

https://crimea.ria.ru/20260225/do-7-chelovek-vyroslo-chislo-zhertv-udara-vsu-po-smolenskoy-oblasti-1153475930.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, срочные новости крыма, атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)