Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа
Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа
60 украинских беспилотников перехватили и уничтожили вечером в среду над регионами России, в том числе 36 – над Крымом и Черноморской акваторией.
2026-02-25T23:16
2026-02-25T23:16
2026-02-25T23:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 60 украинских беспилотников перехватили и уничтожили вечером в среду над регионами России, в том числе 36 – над Крымом и Черноморской акваторией. Об этом сообщает Минобороны РФ.В том числе 27 вражеских дронов ликвидировали над территорией Республики Крым, 17 – над Белгородской областью, девять – над акваторией Черного моря, четыре – над Курской и три – над Брянской областями.В ночь на среду над полуостровом и Черным морем перехватили и уничтожили 21 БПЛА. Всего за ночь над регионами России ликвидировали 69 дронов. В период с 14 до 20 часов дежурные средства ПВО сбили еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 7 – над Крымом.В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли семь человек и еще 10 получили ранения. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской областиВойна против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа
Над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 36 беспилотников за три часа
23:16 25.02.2026 (обновлено: 23:32 25.02.2026)