Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа
Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа
60 украинских беспилотников перехватили и уничтожили вечером в среду над регионами России, в том числе 36 – над Крымом и Черноморской акваторией. Об этом... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T23:16
2026-02-25T23:32
новости крыма
черное море
новости
белгородская область
курская область
брянская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 60 украинских беспилотников перехватили и уничтожили вечером в среду над регионами России, в том числе 36 – над Крымом и Черноморской акваторией. Об этом сообщает Минобороны РФ.В том числе 27 вражеских дронов ликвидировали над территорией Республики Крым, 17 – над Белгородской областью, девять – над акваторией Черного моря, четыре – над Курской и три – над Брянской областями.В ночь на среду над полуостровом и Черным морем перехватили и уничтожили 21 БПЛА. Всего за ночь над регионами России ликвидировали 69 дронов. В период с 14 до 20 часов дежурные средства ПВО сбили еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 7 – над Крымом.В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли семь человек и еще 10 получили ранения. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.
черное море
белгородская область
курская область
брянская область
РИА Новости Крым
Новости
новости крыма, черное море, новости, белгородская область, курская область, брянская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Над Крымом и Черным морем ликвидировали 36 беспилотников за три часа

Над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 36 беспилотников за три часа

23:16 25.02.2026 (обновлено: 23:32 25.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 60 украинских беспилотников перехватили и уничтожили вечером в среду над регионами России, в том числе 36 – над Крымом и Черноморской акваторией. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
В том числе 27 вражеских дронов ликвидировали над территорией Республики Крым, 17 – над Белгородской областью, девять – над акваторией Черного моря, четыре – над Курской и три – над Брянской областями.
В ночь на среду над полуостровом и Черным морем перехватили и уничтожили 21 БПЛА. Всего за ночь над регионами России ликвидировали 69 дронов. В период с 14 до 20 часов дежурные средства ПВО сбили еще 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них 7 – над Крымом.
В Смоленской области при атаке ВСУ по гражданскому предприятию по производству азотных удобрений погибли семь человек и еще 10 получили ранения. По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
До 7 человек выросло число жертв удара ВСУ по Смоленской области
Война против мирных: около 120 россиян пострадали от ударов ВСУ за неделю
"Турецкий поток" на дне Черного моря снова под угрозой – Путин
 
Новости КрымаЧерное мореНовостиБелгородская областьКурская областьБрянская областьПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
