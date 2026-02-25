https://crimea.ria.ru/20260225/na-voennom-aerodrome-kubani-predotvraschen-terakt-1153464159.html

На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт

На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 25.02.2026

На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт

Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на УФСБ России по... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T11:23

2026-02-25T11:23

2026-02-25T11:58

краснодарский край

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю пишет РИА Новости. По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах на территории Кубани. После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов. Силовики задержали его при подготовке к совершению теракта.Возбуждены уголовные дела. Фигурант дела заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

2026

Новости

краснодарский край, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт