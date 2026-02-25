Рейтинг@Mail.ru
На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260225/na-voennom-aerodrome-kubani-predotvraschen-terakt-1153464159.html
На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 25.02.2026
На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на УФСБ России по... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T11:23
2026-02-25T11:58
краснодарский край
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5fba4f8a7229a46213c0e2a326a9ff71.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю пишет РИА Новости. По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах на территории Кубани. После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов. Силовики задержали его при подготовке к совершению теракта.Возбуждены уголовные дела. Фигурант дела заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ddcca51f360284d0b8726bd7a20fbb16.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт
На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт

ФСБ: в Краснодарском крае на военном аэродроме предотвращен теракт

11:23 25.02.2026 (обновлено: 11:58 25.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю пишет РИА Новости.

"УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp* с представителем ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.

По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах на территории Кубани. После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов. Силовики задержали его при подготовке к совершению теракта.
Возбуждены уголовные дела. Фигурант дела заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Краснодарский крайНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Теракт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин
12:37Армия России выбила ВСУ из села Графское в Харьковской области
12:34Истребитель рухнул в Казахстане – что известно
12:29Задержан организатор смертельного тура на Байкале
12:23В Крыму прокуратура контролирует аварийные работы на электросетях
12:19Рост ВВП России за три года составил 10% - Мишустин
12:15Аксенов вручил военкору РИА Новости медаль "За мужество и доблесть"
11:57Четыре человека погибли и 10 ранены при атаке ВСУ на Смоленскую область
11:55За смерть ребенка никто не наказан: крымчанка обратилась к Бастрыкину
11:46Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
11:3113-летняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
11:23На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
11:17Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма
11:00В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
10:53Занесло на "встречку": в Севастополе в ДТП пострадал водитель
10:48Хотели в театр: крымчане за неделю отдали мошенникам 33 миллиона
10:35Авария частично обесточила шесть сел Ленинского района Крыма
10:26В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионера
10:04Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте
09:48Запорожская область частично обесточена
Лента новостейМолния