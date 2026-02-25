https://crimea.ria.ru/20260225/na-voennom-aerodrome-kubani-predotvraschen-terakt-1153464159.html
На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю пишет РИА Новости. По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах на территории Кубани. После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов. Силовики задержали его при подготовке к совершению теракта.Возбуждены уголовные дела. Фигурант дела заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
ФСБ: в Краснодарском крае на военном аэродроме предотвращен теракт
11:23 25.02.2026 (обновлено: 11:58 25.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Теракт на военном аэродроме предотвращен на Кубани, мужчина собирался поджечь самолет по заданию военной разведки Украины. Об этом со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю пишет РИА Новости.
"УФСБ России по Краснодарскому краю предотвращен теракт, планируемый украинскими спецслужбами на одном из военных аэродромов региона. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин РФ, 1986 года рождения, инициативно установил контакт в мессенджере WhatsApp* с представителем ГУР МО Украины", - говорится в сообщении.
По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах на территории Кубани. После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов. Силовики задержали его при подготовке к совершению теракта.
Возбуждены уголовные дела. Фигурант дела заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
