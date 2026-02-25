Рейтинг@Mail.ru
На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай - РИА Новости Крым, 25.02.2026
На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай
В Крыму начато устройство буронабивных свай на участке реконструкции дороги Перевальное – Алушта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании АО... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T16:03
2026-02-25T16:03
крым
новости крыма
ао "вад"
ремонт и строительство дорог в крыму
алушта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/19/1153478862_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_a5c657c2498b457c539ffd8bbdd9438c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму начато устройство буронабивных свай на участке реконструкции дороги Перевальное – Алушта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании АО "ВАД".Работы ведутся при постоянном геомониторинге оползневых участков. Кроме того, инженеры ведут подготовку к микротоннелированию для устройства водопропускных труб под действующей дорогой на двух участках.В процессе реконструкции автодороги на участке Перевальное – Алушта будут построены транспортная развязка, 2 разворота в разных уровнях, 6 мостов и путепроводов, 3 стоянки и площадки отдыха, 4 подземных пешеходных перехода. Завершить работы планируется в 2030 году. После реконструкции техническая категория дороги повысится до IВ.Заказчик работ - "Служба автомобильных дорог Республики Крым". Согласно госконтракту, общая протяженность транспортной артерии составит 23,9 км, включая реконструкцию 16 км (1-й этап) и строительство 7,8 км в обход Алушты (2-й этап). Магистраль станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединяя федеральную трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
крым, новости крыма, ао "вад", ремонт и строительство дорог в крыму, алушта
На участке Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай

В Крыму на участке дороги Перевальное – Алушта начато устройство буронабивных свай

16:03 25.02.2026
 
© Пресс-служба "ВАДа"Компания "ВАД" приступила к устройству буронабивных свай на 16-километровом участке реконструкции дороги Перевальное-Алушта.
Компания ВАД приступила к устройству буронабивных свай на 16-километровом участке реконструкции дороги Перевальное-Алушта.
© Пресс-служба "ВАДа"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму начато устройство буронабивных свай на участке реконструкции дороги Перевальное – Алушта. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе компании АО "ВАД".
"На участке дороги протяженностью 16 километров ведутся работы по устройству буронабивных свай, устройству выемки и водоотводных каналов. С учетом сложного рельефа, проектом предусмотрено строительство более 6,3 тыс. метров подпорных стен и около 4,5 тыс. метров противооползневых сооружений", - рассказали в компании.
Работы ведутся при постоянном геомониторинге оползневых участков. Кроме того, инженеры ведут подготовку к микротоннелированию для устройства водопропускных труб под действующей дорогой на двух участках.
© Пресс-служба "ВАДа"Компания "ВАД" приступила к устройству буронабивных свай на 16-километровом участке реконструкции дороги Перевальное-Алушта.
Компания ВАД приступила к устройству буронабивных свай на 16-километровом участке реконструкции дороги Перевальное-Алушта.
© Пресс-служба "ВАДа"
Компания "ВАД" приступила к устройству буронабивных свай на 16-километровом участке реконструкции дороги Перевальное-Алушта.
В процессе реконструкции автодороги на участке Перевальное – Алушта будут построены транспортная развязка, 2 разворота в разных уровнях, 6 мостов и путепроводов, 3 стоянки и площадки отдыха, 4 подземных пешеходных перехода.
Завершить работы планируется в 2030 году. После реконструкции техническая категория дороги повысится до IВ.
Заказчик работ - "Служба автомобильных дорог Республики Крым". Согласно госконтракту, общая протяженность транспортной артерии составит 23,9 км, включая реконструкцию 16 км (1-й этап) и строительство 7,8 км в обход Алушты (2-й этап). Магистраль станет продолжением юго-восточного обхода Симферополя, соединяя федеральную трассу "Таврида" с Южным берегом Крыма.

"Маршрут значительно сократит время в пути до южного побережья, на котором сосредоточены основные курортные объекты, а также разгрузит улицы городов от транспортных потоков, особенно в пик туристического сезона", - рассказал заместитель генерального директора компании "ВАД" по производству Николай Евсюков.

