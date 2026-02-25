Рейтинг@Mail.ru
На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/na-kubani-razveyali-novyy-feyk-o-shkolnom-pitanii-1153482153.html
На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании
На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании - РИА Новости Крым, 25.02.2026
На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании
Информация об увеличении стоимости горячего питания в школах Краснодарского края является недостоверной. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Информация об увеличении стоимости горячего питания в школах Краснодарского края является недостоверной. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.Ранее в ряде мессенджеров и СМИ появилась информация о том, что с 1 апреля 2026 года в образовательных организациях Краснодарского края якобы повысят плату за питание на 20% в связи увеличением численности детей льготных категорий.Со ссылкой на краевое министерство образования сообщается о том, что финансирование горячего питания для школьников в регионе осуществляется из федерального, краевого и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены все младшеклассники, в том числе и школьники из многодетных семей и семей участников спецоперации, двухразовым питанием – дети с ограниченными возможностями здоровья.В последнее время фейковая информация все чаще распространяется в социальных сетях, мессенджерах и некоторых СМИ. Ранее на Кубани опровергли фейковую информацию о якобы новом приказе, обязывающем аграриев края передавать топливо ВС РФ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о распространяемом фейковом "указе" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения и также опровергал эту информацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейкНа Кубани опровергли фейк о новых выбросах мазута на пляжахАферисты просят деньги от имени мэра Судака
На Кубани развеяли новый фейк о школьном питании

На Кубани развеяли новый фейк о подорожании школьного питания

16:31 25.02.2026
 
Фейк
Фейк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Информация об увеличении стоимости горячего питания в школах Краснодарского края является недостоверной. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
Ранее в ряде мессенджеров и СМИ появилась информация о том, что с 1 апреля 2026 года в образовательных организациях Краснодарского края якобы повысят плату за питание на 20% в связи увеличением численности детей льготных категорий.
"Публикуемый документ – плохо сделанный фейк, подготовленный с грубыми нарушениями инструкции по делопроизводству", - прокомментировали фейковую информацию в оперштабе региона.
Со ссылкой на краевое министерство образования сообщается о том, что финансирование горячего питания для школьников в регионе осуществляется из федерального, краевого и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены все младшеклассники, в том числе и школьники из многодетных семей и семей участников спецоперации, двухразовым питанием – дети с ограниченными возможностями здоровья.
"Никаких изменений в этом вопросе в регионе не происходит, все действующие льготы сохранены", – сказано в сообщении.
В последнее время фейковая информация все чаще распространяется в социальных сетях, мессенджерах и некоторых СМИ. Ранее на Кубани опровергли фейковую информацию о якобы новом приказе, обязывающем аграриев края передавать топливо ВС РФ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о распространяемом фейковом "указе" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения и также опровергал эту информацию.
