МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 25.02.2026
МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян. Об этом сообщил
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.По его словам, на особом контроле кабмина находятся вопросы доходов старшего поколения. По поручению президента в два этапа повышены страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%. Глава правительства также отметил, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.С учетом нового порядка начисления пенсий для родителей данные выплаты для 400 тысяч мам были пересчитаны и увеличены, добавил Мишустин.
МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 27 тысяч рублей – Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.
"В 2025 году подняли его (МРОТ - ред.) более чем на 16,5 процента. С текущего года он прибавил еще пятую часть, сейчас достиг 27 тысяч рублей, что затронуло свыше 4,5 миллиона человек", - сказал премьер.
По его словам, на особом контроле кабмина находятся вопросы доходов старшего поколения. По поручению президента в два этапа повышены страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%. Глава правительства также отметил, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.
С учетом нового порядка начисления пенсий для родителей данные выплаты для 400 тысяч мам были пересчитаны и увеличены, добавил Мишустин.
"Стремимся, чтобы предоставление помощи (российским семьям – ред.) было простым, быстрым и понятным для людей. В автоматическом режиме или по одному заявлению на принципах социального казначейства уже сегодня оказываются 70 федеральных мер поддержки", - подчеркнул он.
