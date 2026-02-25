Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/mrot-v-rossii-vyros-do-27-tysyach-rubley-1153467688.html
МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 25.02.2026
МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.По его словам, на особом контроле кабмина находятся вопросы доходов старшего поколения. По поручению президента в два этапа повышены страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%. Глава правительства также отметил, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.С учетом нового порядка начисления пенсий для родителей данные выплаты для 400 тысяч мам были пересчитаны и увеличены, добавил Мишустин.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентовВ Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
минимальный размер оплаты труда (мрот), михаил мишустин, новости, экономика, правительство россии, государственная дума рф
МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 27 тысяч рублей – Мишустин

12:50 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.
"В 2025 году подняли его (МРОТ - ред.) более чем на 16,5 процента. С текущего года он прибавил еще пятую часть, сейчас достиг 27 тысяч рублей, что затронуло свыше 4,5 миллиона человек", - сказал премьер.
По его словам, на особом контроле кабмина находятся вопросы доходов старшего поколения. По поручению президента в два этапа повышены страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%. Глава правительства также отметил, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.
С учетом нового порядка начисления пенсий для родителей данные выплаты для 400 тысяч мам были пересчитаны и увеличены, добавил Мишустин.
"Стремимся, чтобы предоставление помощи (российским семьям – ред.) было простым, быстрым и понятным для людей. В автоматическом режиме или по одному заявлению на принципах социального казначейства уже сегодня оказываются 70 федеральных мер поддержки", - подчеркнул он.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%
Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентов
В Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента
 
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)Михаил МишустинНовостиЭкономикаПравительство РоссииГосударственная Дума РФ
 
