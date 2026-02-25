https://crimea.ria.ru/20260225/mrot-v-rossii-vyros-do-27-tysyach-rubley-1153467688.html

МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей

МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 25.02.2026

МРОТ в России вырос до 27 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T12:50

2026-02-25T12:50

2026-02-25T12:50

минимальный размер оплаты труда (мрот)

михаил мишустин

новости

экономика

правительство россии

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_c5f9ef69df15d5882a36baabd47b6fc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в текущем году достиг размера 27 тысяч рублей, этот рост затронул 4,5 миллиона россиян. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.По его словам, на особом контроле кабмина находятся вопросы доходов старшего поколения. По поручению президента в два этапа повышены страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%. Глава правительства также отметил, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.С учетом нового порядка начисления пенсий для родителей данные выплаты для 400 тысяч мам были пересчитаны и увеличены, добавил Мишустин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пособия многодетным сохранят при превышении минимума на 10%Выплаты федеральным льготникам Крыма проиндексированы на 5,6 процентовВ Крыму проиндексировали маткапитал на 5,6 процента

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минимальный размер оплаты труда (мрот), михаил мишустин, новости, экономика, правительство россии, государственная дума рф