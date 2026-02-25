Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели. Об этом вечером в среду сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Солнечная активность продолжает довольно быстро восстанавливаться после провала в середине месяца. Только что дошло до M-вспышек — прямо сейчас происходит событие M2.4 в новой области на юге", – сказано в сообщении.
Как подчеркивают ученые, что произошедшее событие не слишком сильное, но чисто формально оно являтеся самым крупным c 9 февраля – примерно тогда закончился последний всплеск.
"Никакого сравнения с солнечным штормом начала месяца, когда произошло 6 вспышек класса X, на данный момент нет и близко. Для Земли никаких угроз тоже нет — все это пока далеко, на самом краю Солнца", - констатировали в Лаборатории.
Отмечается также, что вспышка произошла в новой группе пятен, которой пока не присвоен номер.
Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщали накануне в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. При этом ученые также сообщали что новые события не имеют отношения к области 4366. Новая молодая область выходит на юге.
