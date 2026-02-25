https://crimea.ria.ru/20260225/moschnyy-vzryv-proizoshel-na-solntse--chto-grozit-zemle-1153491095.html

Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели. Об этом вечером в среду сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Как подчеркивают ученые, что произошедшее событие не слишком сильное, но чисто формально оно являтеся самым крупным c 9 февраля – примерно тогда закончился последний всплеск.Отмечается также, что вспышка произошла в новой группе пятен, которой пока не присвоен номер.Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщали накануне в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. При этом ученые также сообщали что новые события не имеют отношения к области 4366. Новая молодая область выходит на юге.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученыеУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причинаМагнитные бури: как пережить – совет эксперта

