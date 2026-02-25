Рейтинг@Mail.ru
Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле - РИА Новости Крым, 25.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260225/moschnyy-vzryv-proizoshel-na-solntse--chto-grozit-zemle-1153491095.html
Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле
Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле
На Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели. Об этом вечером в среду сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T20:02
2026-02-25T20:02
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0c/1150828685_0:264:1024:840_1920x0_80_0_0_a33a8daa822fb2cc6c0f0da089141bf2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели. Об этом вечером в среду сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Как подчеркивают ученые, что произошедшее событие не слишком сильное, но чисто формально оно являтеся самым крупным c 9 февраля – примерно тогда закончился последний всплеск.Отмечается также, что вспышка произошла в новой группе пятен, которой пока не присвоен номер.Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщали накануне в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. При этом ученые также сообщали что новые события не имеют отношения к области 4366. Новая молодая область выходит на юге.
Мощный взрыв произошел на Солнце – что грозит Земле

На Солнце произошла самая сильная за две недели вспышка – ученые

20:02 25.02.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели. Об этом вечером в среду сообщили в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Солнечная активность продолжает довольно быстро восстанавливаться после провала в середине месяца. Только что дошло до M-вспышек — прямо сейчас происходит событие M2.4 в новой области на юге", – сказано в сообщении.
Как подчеркивают ученые, что произошедшее событие не слишком сильное, но чисто формально оно являтеся самым крупным c 9 февраля – примерно тогда закончился последний всплеск.
"Никакого сравнения с солнечным штормом начала месяца, когда произошло 6 вспышек класса X, на данный момент нет и близко. Для Земли никаких угроз тоже нет — все это пока далеко, на самом краю Солнца", - констатировали в Лаборатории.
Отмечается также, что вспышка произошла в новой группе пятен, которой пока не присвоен номер.
Рекордная по вспышечной активности область 4366 снова выходит на видимую сторону Солнца, сообщали накануне в Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. При этом ученые также сообщали что новые события не имеют отношения к области 4366. Новая молодая область выходит на юге.
