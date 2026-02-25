https://crimea.ria.ru/20260225/mishustin-otvetil-na-vopros-o-roste-tarifov-zhkkh-v-rossii-1153474087.html

Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Размер уплаты платежей за коммунальные услуги не должен превышать 22% от дохода семей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год, отвечая на вопросы депутатов.Он отметил, что тема качества коммунальных услуг стоит очень остро, она очень сложная и волнует всех людей.Глава правительства добавил, что 58 регионов списали две трети задолженностей, в результате чего высвободилось 228 миллиардов рублей. Эти средства пошли на обновление коммунальных сетей, общественные пространства и другие цели.Премьер также призвал Госдуму ускорить принятие законопроекта о полномочиях Федеральной антимонопольной службы по ограничению тарифов ЖКХ в регионах.Ранее ФАС в рамках проверки обоснованности коммунальных тарифов выявила свыше 50 млрд рублей экономически необоснованных средств.Как сообщалось, с января тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России подорожали на 1,7%, с октября произойдет рост еще на 11,9%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 годуКак вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаПутин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы

