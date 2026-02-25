Рейтинг@Mail.ru
Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России
Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России
Размер уплаты платежей за коммунальные услуги не должен превышать 22% от дохода семей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T13:59
2026-02-25T13:59
цены и тарифы
жкх
михаил мишустин
новости
экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Размер уплаты платежей за коммунальные услуги не должен превышать 22% от дохода семей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год, отвечая на вопросы депутатов.Он отметил, что тема качества коммунальных услуг стоит очень остро, она очень сложная и волнует всех людей.Глава правительства добавил, что 58 регионов списали две трети задолженностей, в результате чего высвободилось 228 миллиардов рублей. Эти средства пошли на обновление коммунальных сетей, общественные пространства и другие цели.Премьер также призвал Госдуму ускорить принятие законопроекта о полномочиях Федеральной антимонопольной службы по ограничению тарифов ЖКХ в регионах.Ранее ФАС в рамках проверки обоснованности коммунальных тарифов выявила свыше 50 млрд рублей экономически необоснованных средств.Как сообщалось, с января тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России подорожали на 1,7%, с октября произойдет рост еще на 11,9%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменится стоимость услуг управляющих компаний в 2026 годуКак вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаПутин запретил включать затраты энергокомпаний в тарифы
цены и тарифы, жкх, михаил мишутин, новости, экономика
Мишустин ответил на вопрос о росте тарифов ЖКХ в России

Размер уплаты коммунальных платежей не должен превышать 22% от дохода семей - Мишутин

13:59 25.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Размер уплаты платежей за коммунальные услуги не должен превышать 22% от дохода семей. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год, отвечая на вопросы депутатов.
"Для поддержки социально незащищенных групп граждан ограничили мы размер уплаты коммунальных платежей. Вы помните прекрасно, цифра 22% от доходов семей", - сказал премьер.
Он отметил, что тема качества коммунальных услуг стоит очень остро, она очень сложная и волнует всех людей.
"Проблемы, которые накопились в жилищно-коммунальном хозяйстве, складывались десятилетиями. Объекты ЖКХ имеют очень высокий уровень износа сегодня. Требуется комплексная их модернизация. На обновление инфраструктуры мы сформировали инструменты с привлечением серьезного бюджетного финансирования", – подчеркнул Мишустин.
Глава правительства добавил, что 58 регионов списали две трети задолженностей, в результате чего высвободилось 228 миллиардов рублей. Эти средства пошли на обновление коммунальных сетей, общественные пространства и другие цели.
Премьер также призвал Госдуму ускорить принятие законопроекта о полномочиях Федеральной антимонопольной службы по ограничению тарифов ЖКХ в регионах.
Ранее ФАС в рамках проверки обоснованности коммунальных тарифов выявила свыше 50 млрд рублей экономически необоснованных средств.
Как сообщалось, с января тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России подорожали на 1,7%, с октября произойдет рост еще на 11,9%.
