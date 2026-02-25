Рейтинг@Mail.ru
Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма
Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма
На Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Об этом сообщает "Крымэнерго". В частности, обесточены населенные пункты: Алушта (частично); Лазурное (улицы Кастельская, Головкинского и прилегающие к ним улицы/переулки); Виноградное (улица Бекетова и прилегающие к ней); Малый Маяк (улицы Морская, Лесная, Южнобережная, Кооперативная, Таврическая, Новоселовская, Горная, Солнечная, Почтовая и другие); Чайка (Голубева, Багрова).Кроме того, без света села Пушкино ( улицы Весенняя, Ялтинская, Автомобильная, переулок Южный и прилегающие к нему) и Кипарисное (Алуштинская, Партизанская, Лесная, Пролетарская, Гвардейская, Строительная, Северная, Карасановская и другие).Ранее в среду были частично обесточены шесть населенных пунктов Ленинского района, пригород Симферополя, восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма. Энергетики уже работают на местах.
Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма

На Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света

11:17 25.02.2026
 
© КрымэнергоинформРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Крымэнергоинформ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Об этом сообщает "Крымэнерго".
В частности, обесточены населенные пункты: Алушта (частично); Лазурное (улицы Кастельская, Головкинского и прилегающие к ним улицы/переулки); Виноградное (улица Бекетова и прилегающие к ней); Малый Маяк (улицы Морская, Лесная, Южнобережная, Кооперативная, Таврическая, Новоселовская, Горная, Солнечная, Почтовая и другие); Чайка (Голубева, Багрова).
Кроме того, без света села Пушкино ( улицы Весенняя, Ялтинская, Автомобильная, переулок Южный и прилегающие к нему) и Кипарисное (Алуштинская, Партизанская, Лесная, Пролетарская, Гвардейская, Строительная, Северная, Карасановская и другие).
"Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении.
Ранее в среду были частично обесточены шесть населенных пунктов Ленинского района, пригород Симферополя, восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма. Энергетики уже работают на местах.
