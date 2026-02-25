https://crimea.ria.ru/20260225/masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-proizoshlo-na-yuzhnom-beregu-kryma-1153463983.html

Масштабное отключение света произошло на Южном берегу Крыма

На Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма из-за аварии произошло масштабное отключение света. Об этом сообщает "Крымэнерго". В частности, обесточены населенные пункты: Алушта (частично); Лазурное (улицы Кастельская, Головкинского и прилегающие к ним улицы/переулки); Виноградное (улица Бекетова и прилегающие к ней); Малый Маяк (улицы Морская, Лесная, Южнобережная, Кооперативная, Таврическая, Новоселовская, Горная, Солнечная, Почтовая и другие); Чайка (Голубева, Багрова).Кроме того, без света села Пушкино ( улицы Весенняя, Ялтинская, Автомобильная, переулок Южный и прилегающие к нему) и Кипарисное (Алуштинская, Партизанская, Лесная, Пролетарская, Гвардейская, Строительная, Северная, Карасановская и другие).Ранее в среду были частично обесточены шесть населенных пунктов Ленинского района, пригород Симферополя, восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма. Энергетики уже работают на местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь населенных пунктов Белогорского района Крыма остались без светаПригород Симферополя обесточенЗапорожская область частично обесточена

