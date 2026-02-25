Рейтинг@Mail.ru
Лидер керченской ячейки "Свидетели Иеговы"* сядет на шесть лет - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Лидер керченской ячейки "Свидетели Иеговы"* сядет на шесть лет
Лидер керченской ячейки "Свидетели Иеговы"* сядет на шесть лет - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Лидер керченской ячейки "Свидетели Иеговы"* сядет на шесть лет
Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* признан виновным и приговорен шести годам лишения свободы в колонии общего... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* признан виновным и приговорен шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.Ранее сообщалось, что 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом. В ходе обысков по месту жительства мужчины и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.В пресс-службе отметили, что несмотря на ликвидацию организации, мужчина координировал проведение собраний адептов запрещенной идеологии.Ранее лидер Джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* получил шесть лет колонии. Мужчина проводил собрания по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов.* Запрещенная в России экстремистская организация.
Лидер керченской ячейки "Свидетели Иеговы"* сядет на шесть лет

В Крыму лидера запрещенной религиозной организации приговорили к шести годам колонии

15:47 25.02.2026 (обновлено: 15:59 25.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* признан виновным и приговорен шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Ранее сообщалось, что 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом. В ходе обысков по месту жительства мужчины и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.
В пресс-службе отметили, что несмотря на ликвидацию организации, мужчина координировал проведение собраний адептов запрещенной идеологии.
"Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с функционированием негосударственных общественных и политических организаций, сроком на 5 лет", – говорится в сообщении.
Ранее лидер Джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* получил шесть лет колонии. Мужчина проводил собрания по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
