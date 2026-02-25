https://crimea.ria.ru/20260225/lider-kerchenskoy-yacheyki-svideteli-iegovy-syadet-na-shest-let-1153478265.html
Лидер керченской ячейки "Свидетели Иеговы"* сядет на шесть лет
В Крыму лидера запрещенной религиозной организации приговорили к шести годам колонии
15:47 25.02.2026 (обновлено: 15:59 25.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* признан виновным и приговорен шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Ранее сообщалось, что 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом. В ходе обысков по месту жительства мужчины и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.
В пресс-службе отметили, что несмотря на ликвидацию организации, мужчина координировал проведение собраний адептов запрещенной идеологии.
"Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с функционированием негосударственных общественных и политических организаций, сроком на 5 лет", – говорится в сообщении.
Ранее лидер Джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* получил
шесть лет колонии. Мужчина проводил собрания по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
