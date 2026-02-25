https://crimea.ria.ru/20260225/lider-kerchenskoy-yacheyki-svideteli-iegovy-syadet-na-shest-let-1153478265.html

Лидер керченской ячейки "Свидетели Иеговы"* сядет на шесть лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Лидер керченской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* признан виновным и приговорен шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было принято решение о ликвидации организации "Свидетелей Иеговы"* и ее региональных подразделений в связи с осуществлением экстремистской деятельности.Ранее сообщалось, что 53-летний житель Керчи обвиняется в организации деятельности религиозной организации, запрещенной судом. В ходе обысков по месту жительства мужчины и проведения собраний была изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.В пресс-службе отметили, что несмотря на ликвидацию организации, мужчина координировал проведение собраний адептов запрещенной идеологии.Ранее лидер Джанкойской ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"* получил шесть лет колонии. Мужчина проводил собрания по видеосвязи, где с участием адептов пропагандировал идеи запрещенной организации и изучение экстремистских материалов.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Организатор крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* осужден на 19 летВ Крыму осудили лидеров экстремистской религиозной ячейкиНа южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео* Запрещенная в России экстремистская организация.

