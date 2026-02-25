Рейтинг@Mail.ru
Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
Инфографика
Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
155 лет назад родилась знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка. За свою недолгую жизнь она создала ряд произведений и выпустила поэтические сборники
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 155 лет назад родилась знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка. За свою недолгую жизнь она создала ряд произведений и выпустила поэтические сборники, которые спустя время стали по-настоящему бессмертными.РИА Новости Крым публикует инфографику в день рождения писательницы.Леся Украинка (настоящее имя – Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынский, ныне – Звягель в Житомирской области Украины.С малых лет начала сочинять небольшие музыкальные пьесы. Первое стихотворение написал в 8-летнем возрасте. А уже в 10 – заболела туберкулезом кости. Полноценная литературная деятельность Ларисы Петровны началась в возрасте 12 лет, публиковаться она стала в журнале "Зоря".Также она занималась переводами "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. Примерно в это же время девочка и обзавелась творческим псевдонимом. Первый стихотворный сборник юной поэтессы "На крыльях песен" вышел в 1893 году.Поэтесса в совершенстве владела немецким, французским, польским, русским языками, знала латынь и древнегреческий. Это давало возможность ей в оригинале читать классические произведения мировой литературы.Тяжелая болезнь заставляла писательницу с самого детства лечиться на курортах. Однако все старания Леси побороть туберкулез костей были безуспешны. К тому же, ко всем недугам писательницы прибавилась болезнь почек.Почти три года из 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. О Крыме она писала целые циклы стихотворений – "Крымские отзвуки" ("Кримські відгуки") и "Крымские воспоминания" ("Кримські спогади").Леся Украинка – одна из самых знаменитых украинских писателей, активная участница украинского национального движения. Известна благодаря своим сборникам стихов "На крыльях песен" (1893), "Думы и мечты" (1899), "Отзывы" (1902), поэм "Старая сказка" (1893), "Одно слово" (1903), драм "Боярыня" (1913), "Кассандра" (1903-07), "В катакомбах" (1905), "Лесная песня" (1911).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В провинции у моря: малоизвестные факты о Бродском в КрымуТяжелый труд детского поэта: как Агния Барто писала для детей и взрослыхНа Украине Емельян Пугачев попал в "имперский" список
литература, леся украинка, культура, искусство , инфографика
Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы

155 лет со дня рождения знаменитой поэтессы Леси Украинки – инфографика РИА Новости Крым

11:46 25.02.2026 (обновлено: 12:26 25.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. 155 лет назад родилась знаменитая украинская поэтесса Леся Украинка. За свою недолгую жизнь она создала ряд произведений и выпустила поэтические сборники, которые спустя время стали по-настоящему бессмертными.
РИА Новости Крым публикует инфографику в день рождения писательницы.
Леся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессыЛеся Украинка в Крыму: инфографика ко дню рождения знаменитой поэтессы
Леся Украинка (настоящее имя – Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 года в городе Новоград-Волынский, ныне – Звягель в Житомирской области Украины.
С малых лет начала сочинять небольшие музыкальные пьесы. Первое стихотворение написал в 8-летнем возрасте. А уже в 10 – заболела туберкулезом кости. Полноценная литературная деятельность Ларисы Петровны началась в возрасте 12 лет, публиковаться она стала в журнале "Зоря".
Также она занималась переводами "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. Примерно в это же время девочка и обзавелась творческим псевдонимом. Первый стихотворный сборник юной поэтессы "На крыльях песен" вышел в 1893 году.
Поэтесса в совершенстве владела немецким, французским, польским, русским языками, знала латынь и древнегреческий. Это давало возможность ей в оригинале читать классические произведения мировой литературы.
Тяжелая болезнь заставляла писательницу с самого детства лечиться на курортах. Однако все старания Леси побороть туберкулез костей были безуспешны. К тому же, ко всем недугам писательницы прибавилась болезнь почек.
Почти три года из 42 лет жизни Леся Украинка провела в Крыму. О Крыме она писала целые циклы стихотворений – "Крымские отзвуки" ("Кримські відгуки") и "Крымские воспоминания" ("Кримські спогади").
Леся Украинка – одна из самых знаменитых украинских писателей, активная участница украинского национального движения. Известна благодаря своим сборникам стихов "На крыльях песен" (1893), "Думы и мечты" (1899), "Отзывы" (1902), поэм "Старая сказка" (1893), "Одно слово" (1903), драм "Боярыня" (1913), "Кассандра" (1903-07), "В катакомбах" (1905), "Лесная песня" (1911).
