Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях
Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях
Житель Сакского района предстанет перед судом за призывы в соцсетях к терроризму и ракетным ударам по России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости Крым, 25.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Житель Сакского района предстанет перед судом за призывы в соцсетях к терроризму и ракетным ударам по России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что мужчина 1980 года рождения, используя личный аккаунт в Telegram, разместил в открытом доступе материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе к нанесению ракетных ударов по территории Российской Федерации.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.Ранее Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете. Мужчина выложил в соцсетях пост, где побуждал "к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей Российской Федерации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложнымФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризмуЗа дискредитацию армии России могут лишать гражданства — поправка в закон
