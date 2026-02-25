Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях
Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях
Житель Сакского района предстанет перед судом за призывы в соцсетях к терроризму и ракетным ударам по России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости Крым, 25.02.2026
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сакский район
крым в истории: секреты, факты, фото
новости крыма
терроризм
видео
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149084327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3c1acd92ff3610e42e2595a0d3f7d67.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Житель Сакского района предстанет перед судом за призывы в соцсетях к терроризму и ракетным ударам по России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Следствие установило, что мужчина 1980 года рождения, используя личный аккаунт в Telegram, разместил в открытом доступе материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе к нанесению ракетных ударов по территории Российской Федерации.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.Ранее Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете. Мужчина выложил в соцсетях пост, где побуждал "к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей Российской Федерации".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение о минировании гимназии в Севастополе оказалось ложнымФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризмуЗа дискредитацию армии России могут лишать гражданства — поправка в закон
происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сакский район, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, терроризм, видео
Крымчанина будут судить за призывы к терроризму в соцсетях

Житель Крыма призывал в соцсетях наносить ракетные удары по РФ - ему грозит тюремный срок

15:35 25.02.2026
 
Фемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Житель Сакского района предстанет перед судом за призывы в соцсетях к терроризму и ракетным ударам по России. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Следствие установило, что мужчина 1980 года рождения, используя личный аккаунт в Telegram, разместил в открытом доступе материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе к нанесению ракетных ударов по территории Российской Федерации.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - уточнили в пресс-службе.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее Темрюкский районный суд в Краснодарском крае приговорил крымчанина к 5 годам колонии за призывы к терроризму в интернете. Мужчина выложил в соцсетях пост, где побуждал "к посягательству на жизнь политических и государственных деятелей Российской Федерации".
