Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте
Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте
Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте, на одной из них будет всего три рабочих дня. Как жители республики будут отдыхать в первом месяце весны – в... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T10:04
2026-02-25T10:04
2026-02-25T10:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым
. Крымчан ждут две коротких рабочих недели в марте, на одной из них будет всего три рабочих дня. Как жители республики будут отдыхать в первом месяце весны – в инфографике РИА Новости Крым.
Нерабочим днем в Крыму, как и во всей России, будет понедельник 9 марта. Это связано с выпадающим в этом году на воскресенье Международным женским днем. Поэтому крымчане, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд – с субботы 7 марта по понедельник 9 марта включительно.
На неделе с 16 по 22 марта крымчане будут отдыхать уже четыре дня. Выходными днями в республике будут среда 18 марта – день годовщины воссоединения Крыма с Россией, а также пятница 20 марта – в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, который традиционно в Крыму каждый год объявляется нерабочим днем.
Таким образом, на третьей неделе марта рабочими днями в РК будут только 16,17 и 19 марта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.