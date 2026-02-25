Рейтинг@Mail.ru
Крым вышел на рекорд по налоговым доходам - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Крым вышел на рекорд по налоговым доходам
Крым вышел на рекорд по налоговым доходам - РИА Новости Крым, 25.02.2026
Крым вышел на рекорд по налоговым доходам
Крым ежегодно увеличивает объем налоговых доходов и вышел на рекордные показатели. Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике, за последние... РИА Новости Крым, 25.02.2026
2026-02-25T16:48
2026-02-25T16:48
новости крыма
налоги
бюджет крыма
фнс россии по республике крым
роман наздрачев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Крым ежегодно увеличивает объем налоговых доходов и вышел на рекордные показатели. Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике, за последние 12 лет сумма налоговых поступлений составила 1,5 триллиона рублей.При этом, по данным руководителя крымского УФНС, в регионе прослеживается рост по основным бюджетообразующим налогам: НДФЛ – 127%, НДС –159%, налог на прибыль – 133%, спецрежимы – 121%, имущественные налоги – 122%.По данным ФНС, число индивидуальных предпринимателей в Крыму за год увеличилось более чем на 4 тысячи и составило почти 71 тысячу, количество плательщиков налога на профессиональный доход в Крыму выросло на 30 тысяч и достигло 186 тысяч.Основные источники наполнения доходной части консолидированного бюджета – легализация труда и вывод заработной платы из тени. В прошлом году в поле зрения налоговых органов Крыма оказались порядка 1,8 тыс работодателей, выплачивающих зарплаты ниже МРОТ или среднеотраслевого показателя, имеющих неоформленных работников либо "полставочников".Также Наздрачев сообщил о переходе налоговых органов Крыма с 23 марта 2026 года на двухуровневую систему управления с отраслевым делением налогоплательщиков. По его словам, для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекут ухудшения условий. Все точки присутствия налоговых органов сохранятся, порядок приема и обслуживания в операционных залах будет осуществляться по прежним адресам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДСРоссияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам
новости крыма, налоги, бюджет крыма, фнс россии по республике крым, роман наздрачев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Крым ежегодно увеличивает объем налоговых доходов и вышел на рекордные показатели. Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике, за последние 12 лет сумма налоговых поступлений составила 1,5 триллиона рублей.

"В бюджетную систему Российской Федерации за 2025 год поступило 276 миллиардов рублей, что на 30% превышает показатели прошлого года. Консолидированный бюджет Республики Крым пополнился более, чем на 117 миллиардов рублей, темп роста к 2024 году составил более 120%", – сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя УФНС по Крыму Романа Наздрачева по итогам заседания сессии Госсовета республики.

При этом, по данным руководителя крымского УФНС, в регионе прослеживается рост по основным бюджетообразующим налогам: НДФЛ – 127%, НДС –159%, налог на прибыль – 133%, спецрежимы – 121%, имущественные налоги – 122%.
По данным ФНС, число индивидуальных предпринимателей в Крыму за год увеличилось более чем на 4 тысячи и составило почти 71 тысячу, количество плательщиков налога на профессиональный доход в Крыму выросло на 30 тысяч и достигло 186 тысяч.
Основные источники наполнения доходной части консолидированного бюджета – легализация труда и вывод заработной платы из тени. В прошлом году в поле зрения налоговых органов Крыма оказались порядка 1,8 тыс работодателей, выплачивающих зарплаты ниже МРОТ или среднеотраслевого показателя, имеющих неоформленных работников либо "полставочников".

"Благодаря совместным усилиям был легализован доход на сумму более 50 миллиардов рублей, в бюджет дополнительно поступило НДФЛ 6,6 млрд рублей. Если говорить об общем итоге, то в результате совместной комплексной работы дополнительные поступления в крымскую казну составили 15,9 млрд рублей. Вопрос нелегальной занятости остается приоритетным для налоговых органов Крыма и в этом году", – подчеркнул руководитель крымского УФНС.

Также Наздрачев сообщил о переходе налоговых органов Крыма с 23 марта 2026 года на двухуровневую систему управления с отраслевым делением налогоплательщиков. По его словам, для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекут ухудшения условий. Все точки присутствия налоговых органов сохранятся, порядок приема и обслуживания в операционных залах будет осуществляться по прежним адресам.
