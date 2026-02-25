https://crimea.ria.ru/20260225/krym-vyshel-na-rekord-po-nalogovym-dokhodam-1153482470.html

Крым вышел на рекорд по налоговым доходам

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Крым ежегодно увеличивает объем налоговых доходов и вышел на рекордные показатели. Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по республике, за последние 12 лет сумма налоговых поступлений составила 1,5 триллиона рублей.При этом, по данным руководителя крымского УФНС, в регионе прослеживается рост по основным бюджетообразующим налогам: НДФЛ – 127%, НДС –159%, налог на прибыль – 133%, спецрежимы – 121%, имущественные налоги – 122%.По данным ФНС, число индивидуальных предпринимателей в Крыму за год увеличилось более чем на 4 тысячи и составило почти 71 тысячу, количество плательщиков налога на профессиональный доход в Крыму выросло на 30 тысяч и достигло 186 тысяч.Основные источники наполнения доходной части консолидированного бюджета – легализация труда и вывод заработной платы из тени. В прошлом году в поле зрения налоговых органов Крыма оказались порядка 1,8 тыс работодателей, выплачивающих зарплаты ниже МРОТ или среднеотраслевого показателя, имеющих неоформленных работников либо "полставочников".Также Наздрачев сообщил о переходе налоговых органов Крыма с 23 марта 2026 года на двухуровневую систему управления с отраслевым делением налогоплательщиков. По его словам, для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекут ухудшения условий. Все точки присутствия налоговых органов сохранятся, порядок приема и обслуживания в операционных залах будет осуществляться по прежним адресам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДСРоссияне смогут реструктуризировать банковские долги по новым правилам

