Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин

25.02.2026

Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин

Крым становится все более привлекательным ля туристов, в прошлом году полуостров посетили миллионы путешественников. Об этом сообщил председатель правительства... РИА Новости Крым, 25.02.2026

2026-02-25T12:38

2026-02-25T12:38

2026-02-25T12:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Крым становится все более привлекательным ля туристов, в прошлом году полуостров посетили миллионы путешественников. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым в 2025 году принял 6,9 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.По прогнозам экспертов, в 2026 году турпоток на полуостров вырастет еще как минимум на 15%.Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в начале февраля отмечала, что россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30% по сравнению с прошлым годом.

