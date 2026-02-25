Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260225/krym-posetili-milliony-puteshestvennikov-v-2025-godu--mishustin---1153467548.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Крым становится все более привлекательным ля туристов, в прошлом году полуостров посетили миллионы путешественников. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым в 2025 году принял 6,9 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.По прогнозам экспертов, в 2026 году турпоток на полуостров вырастет еще как минимум на 15%.Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в начале февраля отмечала, что россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30% по сравнению с прошлым годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 годаСколько заработали санатории Крыма на туристах в 2025 годуНестандартный подход: гиды Крыма предлагают авторские экскурсии
крым, новости крыма, михаил мишустин, туризм в крыму, внутренний туризм, крым курортный
Крым посетили миллионы путешественников в 2025 году – Мишустин

Крым становится все более привлекательным для туристов – Мишустин

12:38 25.02.2026 (обновлено: 12:48 25.02.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Крым становится все более привлекательным ля туристов, в прошлом году полуостров посетили миллионы путешественников. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишутин в Госдуме в ходе отчета о работе кабмина за прошлый год.
"Продолжили выполнение программ социально-экономического развития для поддержки приоритетных геостратегических территорий. В Крыму, Севастополе появились новые школы, садики, укрепили прибрежную зону, отремонтировали городские улицы. Полуостров становится все более привлекательным. В прошлом году его посетили миллионы путешественников", - сказал премьер.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым в 2025 году принял 6,9 млн туристов, что на 15% больше, чем годом ранее. Как отметил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, причинами роста турпотока в Крым стала грамотная ценовая политика отельеров, растущий выбор предложений для отдыха, новые точки притяжения для туристов и любовь россиян к полуострову.
По прогнозам экспертов, в 2026 году турпоток на полуостров вырастет еще как минимум на 15%.
Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в начале февраля отмечала, что россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30% по сравнению с прошлым годом.
КрымНовости КрымаМихаил МишустинТуризм в КрымуВнутренний туризмКрым курортный
 
